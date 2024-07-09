Укрэнерго на сегодня скорректировало ограничение электроэнергии

В Украине 9 июля две очереди отключений будут применяться до 16:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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«Применение двух очередей отключения продлено до 16:00. Объем ограничений после 16:00 будет уточняться», — говорится в сообщении.

Ранее ожидалось, что две очереди графиков отключения будут действовать до 14:00. Далее — с усилением жары — 3−4 очереди.

Очереди

Потребители каждой области поделены на шесть очередей, групп бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.

Сколько очередей задвигать во всех регионах одновременно определяет диспетчерский центр Укрэнерго для компенсации дефицита энергии в системе. Какую продолжительность очереди, какую очередь отключать, определяют облэнерго.

По данным Укрэнерго, условно, одна очередь графиков — 4 часа отключений в сутки, две очереди — 8 часов отключений в сутки, три очереди — 12 часов отключений в сутки, четыре очереди — более 12 часов отключений в сутки.