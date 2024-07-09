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9 июля 2024, 14:24 Читати українською

Укрэнерго на сегодня скорректировало ограничение электроэнергии

В Украине 9 июля две очереди отключений будут применяться до 16:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

В Украине 9 июля две очереди отключений будут применяться до 16:00.
Фото: pixabay.com

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«Применение двух очередей отключения продлено до 16:00. Объем ограничений после 16:00 будет уточняться», — говорится в сообщении.

Ранее ожидалось, что две очереди графиков отключения будут действовать до 14:00. Далее — с усилением жары — 3−4 очереди.

Очереди

Потребители каждой области поделены на шесть очередей, групп бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.

Сколько очередей задвигать во всех регионах одновременно определяет диспетчерский центр Укрэнерго для компенсации дефицита энергии в системе. Какую продолжительность очереди, какую очередь отключать, определяют облэнерго.

По данным Укрэнерго, условно, одна очередь графиков — 4 часа отключений в сутки, две очереди — 8 часов отключений в сутки, три очереди — 12 часов отключений в сутки, четыре очереди — более 12 часов отключений в сутки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
9 июля 2024, 16:32
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Ситуація в енергетиці має покращитись у 20-х числах липня. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
«У двадцятих числах липня розраховуємо на покращення ситуації в енергетиці. Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими», — зазначив голова Кабміну.
Також він додав, що уряд розробив і вже частково запустив комплекс заходів, що стимулюватиме громадян та бізнес до енергетичної стійкості:
кредити для громадян під 0%, до 480 тис. грн на 10 років — для встановлення сонячних, вітрових установок та систем накопичення електроенергії.
пільгові кредити для малого й середнього бізнесу — до 150 млн грн, на строк до 10 років, під 5−7-9% річних для встановлення газової електрогенерації;
кредити для ОСББ та ЖБК на суму до 5 млн грн — за рахунок цих коштів співвласники житла встановлять сонячні станції і теплові насоси, а потім держава компенсує їм 70% витрат на проєкт;
кредити для великого бізнесу на 5−7 років під 14−16% річних, під заставу обладнання.
Шмигаль додав, що вказані механізми мають запрацювати на повну силу не пізніше 25 липня.
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