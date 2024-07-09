Жители Аргентины сохраняют сбережения в USDT вместо песо — Forbes

Годовой уровень инфляции в Аргентине составил 276%. Несмотря на экономический кризис, в стране наблюдается самый высокий уровень принятия криптовалют в Западном полушарии. Об этом сообщает Forbes.

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На фоне ослабления национальной валюты аргентинцы ищут новые способы хранения накоплений. Ранее они покупали доллары США на «черном рынке», но с распространением криптовалют начали отдавать предпочтение цифровым активам.

По данным исследования Forbes, из 130 млн посетителей 55 криптобирж примерно 2,5 млн были из Аргентины. Эти данные указывают на высокий уровень принятия криптовалют в стране.

Жители Аргентины не покупают мемкоины и не пытаются заработать на росте альтокинов. Вместо этого они меняют песо на Стейблкоин Tether (USDT) и держат его на своих кошельках.

«Аргентина — это аномальный рынок, где многие покупают USDT и не покидают места для чего-то другого. Аргентинцы покупают USDT и ничего с ним не делают», — сказал Максимилиано Гинц, глава латиноамериканского отдела криптовалютной биржи Bitget.

Но хотя стейблкойны, такие как Tether, могут казаться идеальным спасательным жилетом от инфляционных проблем Аргентины, они несут в себе определенные риски. Страна не создала никаких правил, регулирующих эти активы. Кроме того, аргентинцы предпочитают самые надежные в мире биржи (по оценке Forbes).

Чаще всего жители Аргентины покупают криптовалюту на таких биржах, как Binance,eToro,BingX,HTX и Bitget. Однако ни одна из них не входит в топ-20 рейтинга самых надежных платформ мира по версии Forbes. Более того, эти биржи не прошли регистрацию национального регулятора ценных бумаг Аргентины (CNV), по данным Forbes.

Помимо криптобирж, аргентинцы могут воспользоваться услугами местных фирм, предлагающих услуги покупки и продажи криптовалют с помощью предоплаченных карт — например, Lemon и Buenbit. Однако они также не имеют всех необходимых разрешений на ведение такой деятельности.