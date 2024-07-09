В Украине выросла средняя цена на автогаз

С 1 по 8 июля средняя стоимость сжиженного газа выросла на 18 копеек — до 26,78 грн/литр. Об этом пишет enkorr со ссылкой на мониторинг Консалтинговой группы «А-95».

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Как выросли цены

Главные конфигурации произошли в сетях среднего ценового спектра, где цены на газ возросли на 10−80 копеек.

Больше всего, в среднем на 80 копеек, подорожало горючее в государственной сети «Укрнафта», меньше — 10 копеек — Marshal, где стоимость ресурса возросла только в Киевской и Харьковской областях.

Выросли цены на газ и у дискаунтеров — «Авантаж 7» и «БРСМ-Нефть» — на 20 и 29 копеек соответственно. На АЗК последнего стоимость по сети изменилась неравномерно: больше всего подорожало в Одесской области (+1 грн), меньше — в Херсонской (+10 копеек), в Полтавской и Сумской — остались без изменений.

Премиум сети пока не пересматривали цены, поэтому отрыв между их стоимостью и дискаунтерами на 8 июля сократился на 25 копеек — до 2,79 грн/л.

В каких областях произошли существенные изменения

В целом по стране наиболее существенные изменения произошли в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Киевской областях, где газ подорожал в среднем на 26 копеек. А вот операторы Сумской области и частично Полтавской держали цены без изменений.