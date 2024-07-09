С 1 по 8 июля средняя стоимость сжиженного газа выросла на 18 копеек — до 26,78 грн/литр. Об этом пишет enkorr со ссылкой на мониторинг Консалтинговой группы «А-95».
В Украине выросла средняя цена на автогаз
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Как выросли цены
Главные конфигурации произошли в сетях среднего ценового спектра, где цены на газ возросли на 10−80 копеек.
Больше всего, в среднем на 80 копеек, подорожало горючее в государственной сети «Укрнафта», меньше — 10 копеек — Marshal, где стоимость ресурса возросла только в Киевской и Харьковской областях.
Выросли цены на газ и у дискаунтеров — «Авантаж 7» и «БРСМ-Нефть» — на 20 и 29 копеек соответственно. На АЗК последнего стоимость по сети изменилась неравномерно: больше всего подорожало в Одесской области (+1 грн), меньше — в Херсонской (+10 копеек), в Полтавской и Сумской — остались без изменений.
Премиум сети пока не пересматривали цены, поэтому отрыв между их стоимостью и дискаунтерами на 8 июля сократился на 25 копеек — до 2,79 грн/л.
В каких областях произошли существенные изменения
В целом по стране наиболее существенные изменения произошли в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Киевской областях, где газ подорожал в среднем на 26 копеек. А вот операторы Сумской области и частично Полтавской держали цены без изменений.
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Підвищення акцизів на пальне, яке ініціює влада, призведе до здорожчання усіх товарів та послуг, і вимиє останні гроші з економіки та кишень громадян. Про це заявив голова руху «SaveФОП» Сергій Доротич, коментуючи прийнятий ВР у першому читанні законопроєкт, який передбачає подорожчання бензину та дизелю до 2028 року.
«Підвищення акцизу на пальне — це вбивче рішення. Вже сьогодні ми маємо пальне у роздріб дорожче, ніж, наприклад, у сусідніх Румунії і Болгарії. Це при нашому рівні економіки — просто цвях у домовину підприємства і вимивання останніх копійок з гаманців українців», — заявив Доротич.
Він нагадав, що Україна вже має величезну проблему із транспортними перевезеннями, адже через мобілізацію та міграцію у нас катастрофічно не вистачає водіїв.
«Через це тарифи на перевезення вантажів зростають в арифметичній прогресії. До цього зараз добавляється вартість палива. Також треба не забувати, як нам влада в особі пана Гетманцева розказувала, що при поверненні ПДВ зростання цін на паливо не буде, а відбулося діаметрально протилежне. Так буде і зі збільшенням акцизів», — переконаний Доротич.
«Це просто здорожчання в кінцевому випадку роздрібної ціни на товари і послуги. А в сьогоднішніх українських реаліях — це просто добити конаючу економіку і добити українців, які вже зневірені й знекровлені. Нічого гарного з цього не буде», — резюмував Доротич.
Нагадаємо, Рада прийняла у першому читанні закон, через який уже з 1 липня 2024 року різко збільшується вартість бензина та дизеля для споживачів — як для промисловості, так і для фізичних осіб на АЗС. Бензин подорожчає мінімум на 1,5 грн/л, а дизельне пальне — на 2,0 грн/л. При тому, що у травні 2022 року бензин коштував 25 грн/літр. Від початку повномасштабки це підвищення стане вже третім.