Пенсионный фонд получил новые полномочия по выплатам

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Что известно

С 1 июля Пенсионный фонд будет выплачивать:

единовременное денежное вознаграждение лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка;

пожизненные государственные стипендии участникам боевых действий в период Второй мировой войны 1939−1945 годов, подвергшихся преследованиям за правозащитную деятельность, и лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, которым назначены пожизненные государственные стипендии в соответствии с указами президента;

пожизненные государственные стипендии гражданам Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны, которым назначены пожизненные государственные стипендии в соответствии с указом президента;

единовременную денежную помощь членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года, и лицам, получившим телесные повреждения, побои при участии в указанных акциях.

До 1 июля эти выплаты осуществляли органы социальной защиты населения.

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Ежемесячная денежная выплата некоторым категориям граждан среди лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной и принимавших непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, или членам их семей ПФУ осуществляет с 1 января 2023 года.

Кроме того, органы Пенсионного фонда Украины обеспечивают назначение и выплату единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры в результате военной агрессии российской федерации против Украины.