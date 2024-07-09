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9 июля 2024, 13:15 Читати українською

Пенсионный фонд получил новые полномочия по выплатам

Пенсионный фонд Украины с 1 июля 2024 года получил полномочия назначать и осуществлять выплаты некоторым категориям лиц, имеющих особые и особые трудовые заслуги перед Родиной или работающих в специальных условиях. Об этом сообщает прессслужба ПФУ .

Пенсионный фонд Украины с 1 июля 2024 года получил полномочия назначать и осуществлять выплаты некоторым категориям лиц, имеющих особые и особые трудовые заслуги перед Родиной или работающих в специальных условиях.
Фото:depositphotos

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Что известно

С 1 июля Пенсионный фонд будет выплачивать:

  • единовременное денежное вознаграждение лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка;
  • пожизненные государственные стипендии участникам боевых действий в период Второй мировой войны 1939−1945 годов, подвергшихся преследованиям за правозащитную деятельность, и лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, которым назначены пожизненные государственные стипендии в соответствии с указами президента;
  • пожизненные государственные стипендии гражданам Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны, которым назначены пожизненные государственные стипендии в соответствии с указом президента;
  • единовременную денежную помощь членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года, и лицам, получившим телесные повреждения, побои при участии в указанных акциях.

До 1 июля эти выплаты осуществляли органы социальной защиты населения.

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Ежемесячная денежная выплата некоторым категориям граждан среди лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной и принимавших непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, или членам их семей ПФУ осуществляет с 1 января 2023 года.

Кроме того, органы Пенсионного фонда Украины обеспечивают назначение и выплату единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры в результате военной агрессии российской федерации против Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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