Российские магнаты получили миллиарды долларов дивидендов, поскольку их компании возобновили или увеличили выплаты на фоне смягчения экономической неопределенности из-за войны рф против Украины. Об этом сообщает Bloomberg.
Российские бизнесмены получили рекордные дивиденды на подъеме военной экономики
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По крайней мере, 12 бизнесменов заработали более 1 трлн рублей ($11,3 млрд) в 2023 году и в первом квартале 2023 года. Многие имеют тесные связи с диктатором владимиром путиным, а некоторые из них попали под санкции из-за войны, которая длится уже третий год.
Кто заработал больше всего
Возглавил список Вагит Алекперов, ключевой акционер и бывший президент нефтяного гиганта ПАО «Лукойл» с примерно 186 млрд рублей ($2,11 млрд) дивидендов. Он находится под санкциями Великобритании и Австралии, но до сих пор избегал санкций США и ЕС.
Далее следуют миллиардеры Алексей Мордашов из ПАО «Северсталь» и Владимир Лисин из ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» со 148 млрд рублей ($1,68 млрд) и 121 млрд рублей ($1,37 млрд) соответственно дивидендному доходу. Мордашов находится под санкциями США, Великобритании и ЕС. Лисин не находится под серьезными ограничениями.
В список также входят соратник путина-миллиардер Геннадий Тимченко и Татьяна Литвиненко, которая получила долю в ПАО «ФосАгро» до того, как ее муж Владимир Литвиненко попал под санкции США в 2023 году.
Литвиненко является ректором Санкт-Петербургского горного университета, где Путин получил докторскую степень в 1997 году. Литвиненко также являлся руководителем кампании президента в городе во время трех выборов.
Санкции
США и их союзники ввели санкции против россии в ответ на вторжение в феврале 2022 года, что заставило многие компании приостановить выплату дивидендов из-за неопределенности потенциального экономического краха.
Восстановление экономики рф
Эти опасения не оправдались, поскольку российская экономика постепенно адаптировалась к новым условиям, а экспортеры обнаружили альтернативные рынки.
После спада на год после начала великой войны экономика россии возобновилась, поскольку правительство вложило огромные средства в расширение оборонной промышленности, защиту местного бизнеса от последствий санкций и оказало социальную поддержку семьям.
В первом квартале 2024 года валовой внутренний продукт россии вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Многие экспортеры сырьевых товаров возобновили выплату дивидендов после реорганизации своего бизнеса и перенаправления продаж на рынки Китая, Индии и других стран Глобального Юга, которые не ввели санкции из-за войны России против Украины.
Многие государственные корпорации, такие как ПАО «Газпром нефть» и крупнейший российский банк ПАО «Сбербанк», никогда не прекращали выплачивать дивиденды, поскольку они получили рекордную прибыль во время войны. Акционеры Сбербанка в прошлом месяце утвердили рекордные 752 млрд рублей ($8,54 млрд) дивидендов за 2023 год.
Возможные проблемы
Однако экономика россии может столкнуться со значительными проблемами во второй половине года и в 2025 году, что может побудить правительство повысить налоги, по словам Криса Вифера, исполнительного директора Macro-Advisory Ltd.
Для многих владельцев бизнеса «лучше взять деньги сейчас, чем рисковать потерять их из-за налогов на следующий год», — сказал он.
По словам Вифера, российские компании сталкиваются с растущими трудностями с платежами, что может привести к дефициту промышленных компонентов и потребительских товаров.
Это произошло после того, как США ужесточили угрозы ввести дополнительные санкции против банков в странах, которые россия считает «дружественными». Санкции США против Московской биржи в прошлом месяце заставили ее прекратить торговлю долларами и евро.
Минфин рф в прошлом месяце повысил оценку дефицита бюджета на 2024 год до 2,12 трлн рублей, или 1,1% ВВП, с 1,595 трлн рублей. Поскольку инфляция превышает целевые 4% более чем вдвое, Банк россии может повысить ключевую процентную ставку на 200 базисных пунктов позже этого месяца с нынешних 16%.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются российские магнаты, состоит в том, куда инвестировать свои дивиденды после того, как санкции заставили многих возвратиться на внутренний рынок.
В мае частные инвесторы вложили на Московской бирже 116,3 млрд. рублей ($1,32 млрд.), что является месячным рекордом с 2024 года.
Согласно данным центрального банка рф, инвестиции в российскую промышленность в первом квартале 2024 года выросли на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до рекордных 6 трлн рублей ($68,18 млрд). Однако внутренние возможности ограничены.
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