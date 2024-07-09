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9 июля 2024, 12:34 Читати українською

Российские бизнесмены получили рекордные дивиденды на подъеме военной экономики

Российские магнаты получили миллиарды долларов дивидендов, поскольку их компании возобновили или увеличили выплаты на фоне смягчения экономической неопределенности из-за войны рф против Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Российские магнаты получили миллиарды долларов дивидендов, поскольку их компании возобновили или увеличили выплаты на фоне смягчения экономической неопределенности из-за войны рф против Украины.
Фото: pixabay.com

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По крайней мере, 12 бизнесменов заработали более 1 трлн рублей ($11,3 млрд) в 2023 году и в первом квартале 2023 года. Многие имеют тесные связи с диктатором владимиром путиным, а некоторые из них попали под санкции из-за войны, которая длится уже третий год.

Кто заработал больше всего

Возглавил список Вагит Алекперов, ключевой акционер и бывший президент нефтяного гиганта ПАО «Лукойл» с примерно 186 млрд рублей ($2,11 млрд) дивидендов. Он находится под санкциями Великобритании и Австралии, но до сих пор избегал санкций США и ЕС.

Далее следуют миллиардеры Алексей Мордашов из ПАО «Северсталь» и Владимир Лисин из ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» со 148 млрд рублей ($1,68 млрд) и 121 млрд рублей ($1,37 млрд) соответственно дивидендному доходу. Мордашов находится под санкциями США, Великобритании и ЕС. Лисин не находится под серьезными ограничениями.

В список также входят соратник путина-миллиардер Геннадий Тимченко и Татьяна Литвиненко, которая получила долю в ПАО «ФосАгро» до того, как ее муж Владимир Литвиненко попал под санкции США в 2023 году.

Литвиненко является ректором Санкт-Петербургского горного университета, где Путин получил докторскую степень в 1997 году. Литвиненко также являлся руководителем кампании президента в городе во время трех выборов.

Санкции

США и их союзники ввели санкции против россии в ответ на вторжение в феврале 2022 года, что заставило многие компании приостановить выплату дивидендов из-за неопределенности потенциального экономического краха.

Восстановление экономики рф

Эти опасения не оправдались, поскольку российская экономика постепенно адаптировалась к новым условиям, а экспортеры обнаружили альтернативные рынки.

После спада на год после начала великой войны экономика россии возобновилась, поскольку правительство вложило огромные средства в расширение оборонной промышленности, защиту местного бизнеса от последствий санкций и оказало социальную поддержку семьям.

В первом квартале 2024 года валовой внутренний продукт россии вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Многие экспортеры сырьевых товаров возобновили выплату дивидендов после реорганизации своего бизнеса и перенаправления продаж на рынки Китая, Индии и других стран Глобального Юга, которые не ввели санкции из-за войны России против Украины.

Многие государственные корпорации, такие как ПАО «Газпром нефть» и крупнейший российский банк ПАО «Сбербанк», никогда не прекращали выплачивать дивиденды, поскольку они получили рекордную прибыль во время войны. Акционеры Сбербанка в прошлом месяце утвердили рекордные 752 млрд рублей ($8,54 млрд) дивидендов за 2023 год.

Возможные проблемы

Однако экономика россии может столкнуться со значительными проблемами во второй половине года и в 2025 году, что может побудить правительство повысить налоги, по словам Криса Вифера, исполнительного директора Macro-Advisory Ltd.

Для многих владельцев бизнеса «лучше взять деньги сейчас, чем рисковать потерять их из-за налогов на следующий год», — сказал он.
По словам Вифера, российские компании сталкиваются с растущими трудностями с платежами, что может привести к дефициту промышленных компонентов и потребительских товаров.

Это произошло после того, как США ужесточили угрозы ввести дополнительные санкции против банков в странах, которые россия считает «дружественными». Санкции США против Московской биржи в прошлом месяце заставили ее прекратить торговлю долларами и евро.

Минфин рф в прошлом месяце повысил оценку дефицита бюджета на 2024 год до 2,12 трлн рублей, или 1,1% ВВП, с 1,595 трлн рублей. Поскольку инфляция превышает целевые 4% более чем вдвое, Банк россии может повысить ключевую процентную ставку на 200 базисных пунктов позже этого месяца с нынешних 16%.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются российские магнаты, состоит в том, куда инвестировать свои дивиденды после того, как санкции заставили многих возвратиться на внутренний рынок.

В мае частные инвесторы вложили на Московской бирже 116,3 млрд. рублей ($1,32 млрд.), что является месячным рекордом с 2024 года.

Согласно данным центрального банка рф, инвестиции в российскую промышленность в первом квартале 2024 года выросли на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до рекордных 6 трлн рублей ($68,18 млрд). Однако внутренние возможности ограничены.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
9 июля 2024, 13:58
#
На війні всі заробляють… Але кожен своє…
+
0
bonv
bonv
9 июля 2024, 13:59
#
Понад половина українців вважають, що підвищення податків з урахуванням умов воєнного стану не є доцільним з огляду на обмежену купівельну спроможність населення, і лише 4,5% опитаних погоджуються з необхідністю оперативного підвищення податків.
Згідно з результатами опитування Центру Разумкова, 58,1% респондентів вважають, що підвищення податків не є доцільним з огляду на обмежену купівельну спроможність населення. Чверть опитаних українців (25,5%) вважають, що підвищення податків має відбуватися поступово, аби збалансувати потребу держави в додаткових надходженнях та обмежену купівельну спроможність населення.
Лише 4,5% українців погоджуються, що підвищення податків має відбуватися оперативно, аби забезпечити максимальні надходження до державного бюджету в короткий період часу. При цьому 11,8% респондентів не змогли визначитися х відповіддю.
Дві третини опитаних (67,5%) вважають, що підвищення податків може сприяти зростанню нелегального ринку продукції, на яку підвищено податки, 12% респондентів не згодні з такою думкою. Решта опитаних вагалися з відповіддю.
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