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9 июля 2024, 11:10 Читати українською

Украинцы стали меньше покупать новые авто

В июне крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области. Впрочем, жители этих областей в прошлом месяце приобрели меньше автомобилей, чем в июне годом ранее. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

В июне крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.
Фото:renault-duster.infocar.ua

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Продажа новых авто

Отмечается, что эти региональные рынки обеспечили 63% июньских продаж новых легковых автомобилей.

В частности, за месяц киевляне приобрели — 1881 авто (на 7% меньше, чем в прошлом году), жители Киевской области купили 466 автомобилей (-8%). В Днепропетровской области зарегистрировали 377 авто (-15%), во Львовской области — 279 (-6%), а в Одесской области — 261 (-13%).

Самой популярной моделью июня на столичном рынке новых авто был Renault Duster, в то время как на Киевщине, Днепропетровщине, Львовщине и Одесщине лидерская позиция принадлежала другому кроссоверу — Toyota RAV-4.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
bonv
bonv
9 июля 2024, 12:04
#
Українців стало менше…
+
0
kadaad1988
kadaad1988
9 июля 2024, 13:42
#
Простые украинцы стали беднее. Новые авто могут позволить себе только провластное ворье и их обслуга.
+
+15
bonv
bonv
9 июля 2024, 13:51
#
І це вірно.
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