Курс валют на 9 июля: доллар и евро подорожали

Во вторник на наличном рынке курс доллара прибавил 2 копейки в покупке и 8 копеек в продаже. Евро не изменилось в покупке и прибавило 10 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и прибавил 1 копейку в продаже. Евро подорожало на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,52−41,03 грн. Евро покупают за 43,80 грн, а продают за 44,50 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,95−41,05, евро — 44,40−44,55 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,72−40,74 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,09−44,10 грн/евро.

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