У Boeing 757 во время взлёта из аэропорта Лос-Анджелеса отвалилось колесо от основной стойки шасси, об этом 8 июня сообщает ABC.
У самолета Boeing снова случилась поломка
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На борту находилось 188 человек. Посадка в Денвере прошла без проблем.
Однако негативные настроения вокруг корпорации из-за подобных случаев будут только расти даже после того, как компания пошла на сделку с Минюстом и признала вину в мошенничестве.
Напомним, что в тот же день стало известно, что Boeing пошла на сделку со следствием и признала свою вину в смертельных катастрофах самолета 737 MAX, унесшими жизни 346 человек в 2018—2019 годах.
Источник: Минфин
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