Boeing признала вину в смертельных авиакатастрофах самолета 737 MAX

Компания Boeing признала себя виновной в мошенничестве и заплатит штраф в размере $243,6 млн в связи с двумя авиакатастрофами самолета 737 MAX, унесшими жизни 346 человек в 2018—2019 годах. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Соглашение

Мировое соглашение вызвало резкую критику со стороны семей жертв, требовавших, чтобы Boeing предстал перед судом и понес более строгие финансовые последствия.

Акции компании упали почти на 20% за последние 6 месяцев.

Попытки Министерства юстиции предъявить обвинения против Boeing усугубили кризис, охвативший компанию после того, как отдельный январский взрыв в полете обнаружил постоянные проблемы с безопасностью и качеством на авиастроительном предприятии.

Признание вины потенциально угрожает способности компании получить прибыльные государственные контракты, в частности, с такими организациями, как Минобороны США и НАСА, хотя компания и могла бы добиться исключений из правил.

Представитель Boeing подтвердил, что компания «достигла принципиальную договоренность об условиях урегулирования с Министерством юстиции».

Компания будет усиливать безопасность самолетов

В рамках соглашения авиастроитель согласился потратить минимум 455 миллионов долларов в течение следующих трех лет на усиление программ безопасности и соблюдение требований законодательства. Совет директоров Boeing должен будет встретиться с родственниками погибших в авиакатастрофах MAX, говорится в сообщении.

Соглашение также предусматривает назначение независимого наблюдателя, который должен будет публично представлять ежегодные отчеты о прогрессе для надзора за соблюдением фирмой требований законодательства. Boeing будет находиться на испытательном сроке в течение трех лет работы наблюдателя.