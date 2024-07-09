Американская Tesla сократила поставки с шанхайского завода в июне на 20,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года — до 59,261 тыс. электромобилей. Об этом говорится в предварительных расчетах Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).
Tesla снизила продажи электромобилей в Китае в июне на 20,2%
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Что известно
Экспортные поставки Tesla с шанхайского предприятия в прошлом месяце составили 11,746 тыс. машин. Это на 39,7% ниже прошлогоднего уровня и на 32,3% меньше майского.
В первом полугодии компания продала 426,6 тыс. электрокаров китайского производства (включая поставки на экспорт), что на 10,5% превзошло показатель годом ранее.
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В целом автопроизводители продали в КНР в июне 856 тыс. электромобилей, что на 28,6% больше, чем в том же месяце 2023 года. Относительно мая реализация увеличилась на 6,4%.
Источник: Минфин
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