Tesla снизила продажи электромобилей в Китае в июне на 20,2%

Американская Tesla сократила поставки с шанхайского завода в июне на 20,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года — до 59,261 тыс. электромобилей. Об этом говорится в предварительных расчетах Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

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Что известно

Экспортные поставки Tesla с шанхайского предприятия в прошлом месяце составили 11,746 тыс. машин. Это на 39,7% ниже прошлогоднего уровня и на 32,3% меньше майского.

В первом полугодии компания продала 426,6 тыс. электрокаров китайского производства (включая поставки на экспорт), что на 10,5% превзошло показатель годом ранее.

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