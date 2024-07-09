Массированная атака россии 8 июля стоила от $200 до $250 миллионов — Forbes

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 июля 2024, 9:13 Читати українською

Массированная атака россии 8 июля стоила от $200 до $250 миллионов — Forbes

Точное распределение ракет по типам остается неизвестным, стоимость сбитых ракет Forbes оценивает в пределах от $160 до $200 млн.

Точное распределение ракет по типам остается неизвестным, стоимость сбитых ракет Forbes оценивает в пределах от $160 до $200 млн.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноВ сообщении говорится, что россия 8 июля выпустила по Украине 38 ракет разных типов, по предварительным данным Воздушных сил ВСУ.
Фото:depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

В сообщении говорится, что россия 8 июля выпустила по Украине 38 ракет разных типов, по предварительным данным Воздушных сил ВСУ. Учитывая, что точное распределение ракет по типам остается неизвестным, стоимость атаки страны-террориста можно оценить от $200 млн до $250 млн.

Среди запущенных ракет: одна аэробалистическая ракета Х-47М2 «Кинжал»; четыре баллистических ракеты «Искандер-М»; одна крылатая ракета 3М22 «Циркон»; 13 крылатых ракет Х-101; 14 крылатых ракет «Калибр»; две крылатые ракеты Х-22; три управляемых авиационных ракеты Х-59/Х-69.

Читайте: Массированная ракетная атака: В Киеве повреждены дома и детская больница Охматдет, в Кривом Роге — админздание предприятия

Сообщается, что противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 ракет: одну аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»; три баллистических ракеты «Искандер-М»; 11 крылатых ракет Х-101; 12 крылатых ракет «Калибр»; три управляемых авиационных ракеты Х-59/Х-69.

Отмечается, что стоимость сбитых ракет оценивается в пределах от $160 млн. до $200 млн. дол.

Массированный удар по Украине

8 июля россия нанесла массированный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, Киевской области, Днепре, Кривом Роге.

В результате ракетного удара россиян в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», там есть пострадавшие.

В Киеве в результате российской атаки полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами