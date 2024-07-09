Массированная атака россии 8 июля стоила от $200 до $250 миллионов — Forbes

Точное распределение ракет по типам остается неизвестным, стоимость сбитых ракет Forbes оценивает в пределах от $160 до $200 млн.

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Что известно

В сообщении говорится, что россия 8 июля выпустила по Украине 38 ракет разных типов, по предварительным данным Воздушных сил ВСУ. Учитывая, что точное распределение ракет по типам остается неизвестным, стоимость атаки страны-террориста можно оценить от $200 млн до $250 млн.

Среди запущенных ракет: одна аэробалистическая ракета Х-47М2 «Кинжал»; четыре баллистических ракеты «Искандер-М»; одна крылатая ракета 3М22 «Циркон»; 13 крылатых ракет Х-101; 14 крылатых ракет «Калибр»; две крылатые ракеты Х-22; три управляемых авиационных ракеты Х-59/Х-69.

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Сообщается, что противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 ракет: одну аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»; три баллистических ракеты «Искандер-М»; 11 крылатых ракет Х-101; 12 крылатых ракет «Калибр»; три управляемых авиационных ракеты Х-59/Х-69.

Отмечается, что стоимость сбитых ракет оценивается в пределах от $160 млн. до $200 млн. дол.

Массированный удар по Украине