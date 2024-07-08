Киев попал в рейтинг самых дешевых городов в мире

Стоимость жизни в крупнейших городах Украины за год снизилась. В мировом рейтинге мест с высокой стоимостью проживания Киев занял 199 место, Одесса — 202, Львов — 204 из 218 возможных. Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на Numbeo.

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Как рассчитывалась стоимость

Стоимость жизни в конкретном городе рассчитывается из расчета средних расходов на семью из четырех человек, учитывая стоимость основных потребительских товаров и услуг:

цена потребительских товаров;

цены на аренду квартир;

стоимость пищевых продуктов;

цены в ресторанах;

стоимости жизни плюс арендная плата;

местная покупательная способность (средняя зарплата).

За базовый показатель в 100% берется уровень стоимости жизни в Нью-Йорке. В первом полугодии 2024 года рейтинг возглавили города Швейцарии и США:

Женева, Швейцария — 101,7;

Цюрих, Швейцария — 104,0;

Нью-Йорк США — 100.

Сан-Франциско, США — 90,5;

Бостон, США — 85,8;

В текущий рейтинг попали 218 городов. В него попали три украинских города:

Киев — 199 (28,6%);

Одесса — 202 (27,2%);

Львов — 204 (25,8%).

Стоимость жизни снизилась во всех трех городах.

В 2024 году проживание в Киеве, Одессе и Львове составило 32,3%, 29,5% и 28,4% от нью-йоркских цен. В частности, в Киеве цены на потребительские товары на 72% ниже против Нью-Йорка, аренда жилья — на 89%, пищевые продукты — на 73%, цены в ресторанах — на 76%, средняя зарплата — на 57%.