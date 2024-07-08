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8 июля 2024, 18:10 Читати українською

Киев попал в рейтинг самых дешевых городов в мире

Стоимость жизни в крупнейших городах Украины за год снизилась. В мировом рейтинге мест с высокой стоимостью проживания Киев занял 199 место, Одесса — 202, Львов — 204 из 218 возможных. Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на Numbeo.

Стоимость жизни в крупнейших городах Украины за год снизилась.
Фото:depositphotos

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Как рассчитывалась стоимость

Стоимость жизни в конкретном городе рассчитывается из расчета средних расходов на семью из четырех человек, учитывая стоимость основных потребительских товаров и услуг:

  • цена потребительских товаров;
  • цены на аренду квартир;
  • стоимость пищевых продуктов;
  • цены в ресторанах;
  • стоимости жизни плюс арендная плата;
  • местная покупательная способность (средняя зарплата).

За базовый показатель в 100% берется уровень стоимости жизни в Нью-Йорке. В первом полугодии 2024 года рейтинг возглавили города Швейцарии и США:

  • Женева, Швейцария — 101,7;
  • Цюрих, Швейцария — 104,0;
  • Нью-Йорк США — 100.
  • Сан-Франциско, США — 90,5;
  • Бостон, США — 85,8;

В текущий рейтинг попали 218 городов. В него попали три украинских города:

  • Киев — 199 (28,6%);
  • Одесса — 202 (27,2%);
  • Львов — 204 (25,8%).

Стоимость жизни снизилась во всех трех городах.

В 2024 году проживание в Киеве, Одессе и Львове составило 32,3%, 29,5% и 28,4% от нью-йоркских цен. В частности, в Киеве цены на потребительские товары на 72% ниже против Нью-Йорка, аренда жилья — на 89%, пищевые продукты — на 73%, цены в ресторанах — на 76%, средняя зарплата — на 57%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
Abramon
Abramon
8 июля 2024, 18:41
#
Далі будуть нові рекорди дешевого життя. Війна підкорегує і Київ, і Львів, і Одесу.
«середня зарплата — на 57%» — цікаво, як рахували. Середня з/п в New York, явно вища порівнюючи з київською офіційною середньою з/п.
https://international.business/us/srednyaya-zarplata-v-ssha/#close
+
0
Lamo
Lamo
8 июля 2024, 18:42
#
Київ настільки дешевим був тільки у 2016 році.
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