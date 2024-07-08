Стоимость жизни в крупнейших городах Украины за год снизилась. В мировом рейтинге мест с высокой стоимостью проживания Киев занял 199 место, Одесса — 202, Львов — 204 из 218 возможных. Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на Numbeo.
Киев попал в рейтинг самых дешевых городов в мире
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Как рассчитывалась стоимость
Стоимость жизни в конкретном городе рассчитывается из расчета средних расходов на семью из четырех человек, учитывая стоимость основных потребительских товаров и услуг:
- цена потребительских товаров;
- цены на аренду квартир;
- стоимость пищевых продуктов;
- цены в ресторанах;
- стоимости жизни плюс арендная плата;
- местная покупательная способность (средняя зарплата).
За базовый показатель в 100% берется уровень стоимости жизни в Нью-Йорке. В первом полугодии 2024 года рейтинг возглавили города Швейцарии и США:
- Женева, Швейцария — 101,7;
- Цюрих, Швейцария — 104,0;
- Нью-Йорк США — 100.
- Сан-Франциско, США — 90,5;
- Бостон, США — 85,8;
В текущий рейтинг попали 218 городов. В него попали три украинских города:
- Киев — 199 (28,6%);
- Одесса — 202 (27,2%);
- Львов — 204 (25,8%).
Стоимость жизни снизилась во всех трех городах.
В 2024 году проживание в Киеве, Одессе и Львове составило 32,3%, 29,5% и 28,4% от нью-йоркских цен. В частности, в Киеве цены на потребительские товары на 72% ниже против Нью-Йорка, аренда жилья — на 89%, пищевые продукты — на 73%, цены в ресторанах — на 76%, средняя зарплата — на 57%.
Комментарии - 2
«середня зарплата — на 57%» — цікаво, як рахували. Середня з/п в New York, явно вища порівнюючи з київською офіційною середньою з/п.
https://international.business/us/srednyaya-zarplata-v-ssha/#close