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8 июля 2024, 17:15 Читати українською

Приток капитала в криптофонды составил $441 млн

Аналитики компании CoinShares представили еженедельный отчет о движении средств в криптофондах. Согласно документу, приток капитала в период с 1 по 5 июля 2024 составил $441 млн, пишет incrypted.

Аналитики компании CoinShares представили еженедельный отчет о движении средств в криптофондах.

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Что известно

По данным экспертов, обвал биткоина ниже $54 000 рассматривался инвесторами как возможность для покупок. Потому даже с учетом давления продаж со стороны правительства Германии и новостного фона вокруг биржи Mt. Gox фонды привлекли значительный объем денежных средств.

Примечательно, в продуктах на базе биткоина зафиксировали приток капитала в размере $398 млн. Впервые за длительное время он составил 90% общего притока, поскольку инвесторы проявили интерес к ряду альткоинов.

Читайте: Почему падает биткоин и когда это прекратится

Например, фонды на базе Ethereum привлекли $10,2 млн за неделю, а Solana — $16,3 млн.

Объемы биржевых продуктов (ETP) оставались относительно низкими на уровне $7,9 млрд. Эта цифра отражает типичную сезонную тенденцию понижения объемов в летние месяцы, отметили в CoinShares.

На региональном уровне приток капитала в большинстве случаев пришелся на США — приток в криптофонды этой страны составил $384 млн.

Согласно отчету, также покупки конъюнктуры наблюдались во многих странах мира, в частности в Гонконге, Швейцарии и Канаде.

В этих странах зафиксировали приток капитала на $32 млн, $24 млн и $12 млн соответственно, говорится в документе. Исключением стала Германия — оттоки средств в этом государстве составили $23 млн.

Источник: Минфин
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