Приток капитала в криптофонды составил $441 млн

Аналитики компании CoinShares представили еженедельный отчет о движении средств в криптофондах. Согласно документу, приток капитала в период с 1 по 5 июля 2024 составил $441 млн, пишет incrypted.

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Что известно

По данным экспертов, обвал биткоина ниже $54 000 рассматривался инвесторами как возможность для покупок. Потому даже с учетом давления продаж со стороны правительства Германии и новостного фона вокруг биржи Mt. Gox фонды привлекли значительный объем денежных средств.

Примечательно, в продуктах на базе биткоина зафиксировали приток капитала в размере $398 млн. Впервые за длительное время он составил 90% общего притока, поскольку инвесторы проявили интерес к ряду альткоинов.

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