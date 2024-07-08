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8 июля 2024, 16:57 Читати українською

В Британии призывают защитить Украину от кредиторов

Британская неправительственная организация Debt Justice призывает новое правительство страны защитить Украину от возможных судебных тяжб кредиторов, если стране не удастся достичь соглашения по реструктуризации долга. Об этом сообщает Голос Америки, ссылаясь на The Guardian.

Британская неправительственная организация Debt Justice призывает новое правительство страны защитить Украину от возможных судебных тяжб кредиторов, если стране не удастся достичь соглашения по реструктуризации долга.

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СМИ пишут, что украинские облигации выпущены по законам Британии, поэтому правительство может закрепить в законе, что кредиторы не могут подавать в суд на Украину, пока продолжается война, говорят активисты.

Речь идет о гособлигациях, которыми владеют частные кредиторы на сумму 20 миллиардов долларов. После начала полномасштабной войны, Украина, по договоренности с кредиторами, прекратила выплаты по этим облигациям, однако мораторий заканчивается 1 августа.

В настоящее время продолжаются переговоры о реструктуризации долга на новых условиях, предусматривающих списание его части.

Британские активисты считают условия, предложенные правительством, отвечающими рыночным реалиям.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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omen666
omen666
8 июля 2024, 17:02
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Нам би зараз від ракет якось відбитися. кредитори взагалі неактуальні в умовах геноциду
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