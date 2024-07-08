В Голосеевском и Шевченковском районах были разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК. Также повреждены электросети. Об этом говорится в сообщении компании.
ДТЭК: В Киеве полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции
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Что известно
«Энергетики уже работают на местах. Большинство домов будут заживлены по резервным источникам в ближайшее время», — говорится в сообщении.
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Атака по Украине
По информации мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, оккупанты применяли разный спектр вооружения.
Сообщается, что были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, привлечена баллистика, а также пуск ракет «Кинжал» и «Калибров». В сети писали о дополнительном вылете группы самолетов Ту-22М3 и угрозе пусков ракет типа Х-22.
Источник: Минфин
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