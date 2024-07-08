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8 июля 2024, 14:33 Читати українською

ДТЭК: В Киеве полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции

В Голосеевском и Шевченковском районах были разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК. Также повреждены электросети. Об этом говорится в сообщении компании.

В Голосеевском и Шевченковском районах были разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК.

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Что известно

«Энергетики уже работают на местах. Большинство домов будут заживлены по резервным источникам в ближайшее время», — говорится в сообщении.

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Атака по Украине

По информации мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, оккупанты применяли разный спектр вооружения.

Сообщается, что были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, привлечена баллистика, а также пуск ракет «Кинжал» и «Калибров». В сети писали о дополнительном вылете группы самолетов Ту-22М3 и угрозе пусков ракет типа Х-22.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
artarlit
artarlit
8 июля 2024, 14:55
#
Откуда повреждения? Все же сбили?
+
+30
gorobezus
gorobezus
8 июля 2024, 14:57
#
Грешно смеяться над бедными людьми
+
0
Максим К
Максим К
8 июля 2024, 17:13
#
Проверил — написано сбили 30 из 38 включая две крылатых х101. Или вы путаете со своим конашенковым?
+
0
Prya
Prya
8 июля 2024, 17:29
#
Всюду враги. Кусай всех подряд — не ошибешься
+
0
Moonlighter
Moonlighter
8 июля 2024, 17:34
#
Как все печально.
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