В россии прогнозируют «тихий кризис» в экономике

Россия может столкнуться с «тихим кризисом» в экономике во второй половине 2024 года, потребление граждан и капитальные инвестиции окажутся под угрозой из-за возможного повышения Центробанком ключевой ставки. Об этом сообщает российское The Moscow Times.

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Что прогнозируют кремлевские эксперты

К такому выводу пришли аналитики близкого к власти россии Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Эксперты отмечают, что, несмотря на номинальное ускорение роста кредитного портфеля банков, его реальная динамика замедляется из-за роста инфляции. «Это уже признак будущего охлаждения», — пишут аналитики.

По их мнению, после возможного повышения процентных ставок вслед за ростом инфляции «заемщики, имеющие высокую долговую нагрузку не смогут покрывать выплаты путем привлечения новых кредитов.

«Тихий кризис»

Такой сценарий в ЦМАКП назвали «тихим кризисом», что выразится в умеренном росте просроченной задолженности по небольшим кредитам и в ряде вынужденных реструктуризаций по большим займам. Более того, концентрация кредитного портфеля и пониженный уровень достаточности капитала у нескольких системообразующих банков может потребовать их докапитализации.