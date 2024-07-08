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8 июля 2024, 12:26 Читати українською

В россии прогнозируют «тихий кризис» в экономике

Россия может столкнуться с «тихим кризисом» в экономике во второй половине 2024 года, потребление граждан и капитальные инвестиции окажутся под угрозой из-за возможного повышения Центробанком ключевой ставки. Об этом сообщает российское The Moscow Times.

Россия может столкнуться с «тихим кризисом» в экономике во второй половине 2024 года, потребление граждан и капитальные инвестиции окажутся под угрозой из-за возможного повышения Центробанком ключевой ставки.

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Что прогнозируют кремлевские эксперты

К такому выводу пришли аналитики близкого к власти россии Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Эксперты отмечают, что, несмотря на номинальное ускорение роста кредитного портфеля банков, его реальная динамика замедляется из-за роста инфляции. «Это уже признак будущего охлаждения», — пишут аналитики.

По их мнению, после возможного повышения процентных ставок вслед за ростом инфляции «заемщики, имеющие высокую долговую нагрузку не смогут покрывать выплаты путем привлечения новых кредитов.

«Тихий кризис»

Такой сценарий в ЦМАКП назвали «тихим кризисом», что выразится в умеренном росте просроченной задолженности по небольшим кредитам и в ряде вынужденных реструктуризаций по большим займам. Более того, концентрация кредитного портфеля и пониженный уровень достаточности капитала у нескольких системообразующих банков может потребовать их докапитализации.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+43
bonv
bonv
8 июля 2024, 12:28
#
Нехай здохне всєя расєя!
+
0
Tido oss
Tido oss
8 июля 2024, 12:50
#
)
+
0
milon
milon
8 июля 2024, 12:31
#
ПОТУЖНА ПЕРЕМОГА!
+
+41
67900852
67900852
8 июля 2024, 12:41
#
Яка в дупу криза, хватить постити цю діч третій рік, що економіка впаде і путім помре. Та взагалі, вибачте, срати що там вони їдять. У них криза вже 400 років. Навіщо ви постите контент русні?
+
+41
KValera
KValera
8 июля 2024, 12:56
#
Ключевое в этой новости: «може зіткнутися», а може і не зіткнутися.
+
0
Abramon
Abramon
8 июля 2024, 13:58
#
Поки купують нафту в т. ч. ЄС через різні індії і т.д. фінанси в бюджеті балалаїшної будуть завжди.
США та ЄС переоцінили свої фінансово-екномічні можливості. Країни глобального півдня нормально справляються і допомагають з обходом санкцій.
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