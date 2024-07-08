Спрос на электромобили в июне вырос. Что покупали украинцы

В июне украинский автопарк пополнили около 4,2 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 35% больше, чем в июне 2023 года. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
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Как изменился авторынок
Отмечается, что доля новых машин в регистрациях электромобилей, как и в прошлом году, составила 19%.
Основную массу зарегистрированных за месяц таких авто составляли легковые автомобили — 4079 штук (новых — 784, подержанных — 3295). Среди 119 коммерческих электромобилей новыми были только 8 автомобилей.
Топ-5 новых авто
В пятерку лидеров новых электромобилей в прошлом месяце попали:
- Honda M-NV — 140;
- Nissan Ariya — 91;
- MG 4 — 71;
- Volkswagen ID.4 — 71;
- BYD Song Plus — 62.
В топ самых популярных моделей подержанных электромобилей вошли:
- Tesla Model 3 — 419;
- Nissan Leaf — 410;
- Tesla Model Y — 367;
- Volkswagen e-Golf — 208;
- Tesla Model S — 196.
За первое полугодие свою первую регистрацию в Украине прошли более 24,4 тыс. единиц автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 подержанных.
Источник: Минфин
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Комментарии - 6
Українці: ні слова більше (йдуть купують більше електромобілей).