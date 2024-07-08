Спрос на электромобили в июне вырос. Что покупали украинцы

В июне украинский автопарк пополнили около 4,2 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 35% больше, чем в июне 2023 года. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

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Как изменился авторынок

Отмечается, что доля новых машин в регистрациях электромобилей, как и в прошлом году, составила 19%.

Основную массу зарегистрированных за месяц таких авто составляли легковые автомобили — 4079 штук (новых — 784, подержанных — 3295). Среди 119 коммерческих электромобилей новыми были только 8 автомобилей.

Топ-5 новых авто

В пятерку лидеров новых электромобилей в прошлом месяце попали:

Honda M-NV — 140;

Nissan Ariya — 91;

MG 4 — 71;

Volkswagen ID.4 — 71;

BYD Song Plus — 62.

В топ самых популярных моделей подержанных электромобилей вошли:

Tesla Model 3 — 419;

Nissan Leaf — 410;

Tesla Model Y — 367;

Volkswagen e-Golf — 208;

Tesla Model S — 196.