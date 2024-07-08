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8 июля 2024, 10:16 Читати українською

Спрос на электромобили в июне вырос. Что покупали украинцы

В июне украинский автопарк пополнили около 4,2 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 35% больше, чем в июне 2023 года. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

В июне украинский автопарк пополнили около 4,2 тыс.

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Как изменился авторынок

Отмечается, что доля новых машин в регистрациях электромобилей, как и в прошлом году, составила 19%.

Основную массу зарегистрированных за месяц таких авто составляли легковые автомобили — 4079 штук (новых — 784, подержанных — 3295). Среди 119 коммерческих электромобилей новыми были только 8 автомобилей.

Топ-5 новых авто

В пятерку лидеров новых электромобилей в прошлом месяце попали:

  • Honda M-NV — 140;
  • Nissan Ariya — 91;
  • MG 4 — 71;
  • Volkswagen ID.4 — 71;
  • BYD Song Plus — 62.

В топ самых популярных моделей подержанных электромобилей вошли:

  • Tesla Model 3 — 419;
  • Nissan Leaf — 410;
  • Tesla Model Y — 367;
  • Volkswagen e-Golf — 208;
  • Tesla Model S — 196.

За первое полугодие свою первую регистрацию в Украине прошли более 24,4 тыс. единиц автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 подержанных.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+19
JWT
JWT
8 июля 2024, 10:24
#
ДТЕК: не користуйтесь приладами з великим споживанням електроенергії.

Українці: ні слова більше (йдуть купують більше електромобілей).
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
8 июля 2024, 10:41
#
Это другое, вы ничего не понимаете.
+
0
mobl
mobl
8 июля 2024, 11:12
#
Заряжаться можно не только дома, но и на платных зарядных станциях.не все заряжают авто дома.
+
0
omen666
omen666
8 июля 2024, 11:44
#
А на зарядні станції електрика з Марсу приходить? боже, де ви такі «розумні» беретеся?
+
0
omen666
omen666
8 июля 2024, 11:43
#
Це і є портрет типового українця: множать супер-споживачів електроенергії попри наступні декілька років тотальних блекаутів. в добру путь, їхтіандри.
+
+15
bonv
bonv
8 июля 2024, 12:30
#
Китай рулить…
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