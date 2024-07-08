Россиян обложат «туристическим налогом»

В россии вместо «курортного сбора» может появиться «туристический налог». Новый налог планируется ввести уже в следующем году. С такой идеей выступило Министерство финансов рф, передает The Moscow Times.

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Что известно

Сначала ставка составит 1% стоимости проживания, но в дальнейшем она будет увеличиваться на один процентный пункт и к 2029 году составит уже 5%.

Согласно проекту, налог будет уплачиваться с выручки от реализации услуг размещения, обычно составляет от 60−75% до 90% от всей выручки гостиничного или иного средства размещения.

Выплачивается новый налог в бюджет по месту нахождения гостиниц. Авторы инициативы считают, что таким образом у регионов будут дополнительные средства для развития.

Впрочем, отмечается, что это неизбежно повлечет за собой повышение цен на номера.

Напомним

Новый налог в случае одобрения придет на смену «курортному сбору». Первоначально «курортный сбор» был введен в россии в пилотном режиме весной 2018 года. Его действие распространялось на четыре региона: Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, а также оккупированный украинский Крым.

Сбор был создан для получения дополнительных средств для развития туристической инфраструктуры. В каждом из перечисленных регионов была установлена ставка сбора, которая варьировалась от 10 руб. до 50 руб. в сутки с одного отдыхающего.

В 2021 году эксперимент по взиманию курортного сбора был продлен до 31 декабря 2024 года. В 2023 году российские власти решили распространить «курортный сбор» на всю территорию россии.