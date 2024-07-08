Эстония ужесточит контроль за грузами на границе с россией

Правительство Эстонии обсудило вопросы торговли на границе с рф и приняло решение повысить эффективность контроля за перемещением товаров, подпадающих под санкции. Об этом проинформировала пресс-служба эстонского правительства, пишет «Европейская правда».

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

По словам премьер-министра Каи Каллас, несмотря на ограничения, на границе предпринимаются попытки обойти санкции, а новый санкционный пакет Европейского союза увеличил риски еще больше.

«Мы должны быть уверены, что товары, пересекающие наши границы, не подпадают под санкции ЕС», — заявила Каллас.

Она отметила, что замена нынешних выборочных проверок, основанных на оценке рисков, на полный осмотр грузов и транспортных средств даст властям большую уверенность в том, что товары, «которые могли бы поддержать военную машину российской федерации, не пересекут эстонскую границу».

Читайте: Эстония планирует запретить россиянам покупать недвижимость

Каллас добавила, что Эстония продолжит переговоры с Финляндией, Латвией, Литвой и Польшей по поводу действия на границе единых требований и процедур.

Правительство поручило Министерству финансов по сотрудничеству с МВД и другими ведомствами подготовить план действий по введению полного таможенного контроля на внешних границах Европейского союза в направлении выезда из Эстонии.