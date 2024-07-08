Укрэнерго: 8 июля меры ограничения потребления будут действовать на протяжении суток

8 июля меры ограничения потребления будут действовать на протяжении суток. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.

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Графики отключений

С 00:00 до 14:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, с 19:00 до 22:00 — четыре очереди.

В другие часы будут применяться три очереди отключений одновременно.

Как отметили в Укрэнерго, потребление растет из-за жары.

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, что с 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений. В каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений.