8 июля меры ограничения потребления будут действовать на протяжении суток. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.
Укрэнерго: 8 июля меры ограничения потребления будут действовать на протяжении суток
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Графики отключений
С 00:00 до 14:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, с 19:00 до 22:00 — четыре очереди.
В другие часы будут применяться три очереди отключений одновременно.
Как отметили в Укрэнерго, потребление растет из-за жары.
Напомним
Ранее «Минфин» сообщал, что с 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений. В каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений.
Источник: Минфин
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