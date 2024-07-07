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7 июля 2024, 16:20 Читати українською

Всемирный банк обнародовал рейтинг экономик мира: Германия обошла Японию, а Украину опередила Венгрия

Всемирный банк обнародовал рейтинг экономик мира (по размеру) по итогам 2023 года. Украина заняла 57 место, а Венгрия — 56-е. В тройке лидеров оказались США, Китай и Германия. Об этом в телеграм-канал написал председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

Всемирный банк обнародовал рейтинг экономик мира (по размеру) по итогам 2023 года.
Фото:depositphotos

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Как изменился рейтинг

«Изменений в топ-10 немного — Германия обошла Японию и поднялась на третье место (страну восходящего Солнца подвело ослабление в прошлом году национальной валюты, которое, кстати, продолжается до сих пор — в эту среду обновлен 38-летний минимум — 161, 96 иены за доллар (в последний раз такое наблюдалось в декабре 1986 года), а россия вылетела из первой десятки, пропустив вперед Италию, Бразилию и Канаду», — написал Гетманцев.

Десятка лидеров

1. США — $27 360,935 млрд;

2. Китай — $17 794,782 млрд;

3. Германия — $4 456,081 млрд;

4. Япония — $4 212,945 млрд;

5. Индия — $3 549,919 млрд;

6. Великобритания — $3 340,032 млрд;

7. Франция — $3 030,904 млрд;

8. Италия — $2 254,851 млрд;

9. Бразилия — $2 173,666 млрд;

10. Канада — $2 140,086 млрд.

Следующие десять мест выглядят так: россия ($2 021,421 млрд), Мексика ($1 788,887 млрд), Австралия ($1 723,827 млрд), Корея ($1 712,793 млрд), Испания ($1 580,685 млрд), Индонезия ($1 118,125 млрд), Турция ($1 108,022 млрд), Саудовская Аравия ($1 067,583 млрд), Швейцария ($884,940 млрд).

Украина поднялась на две позиции, и с результатом $178,757 млрд занимает 57 место среди всех государств мира (58-е в рейтинге ВБ, который считает отдельно от Китая результаты Специального административного района Гонконг, занимающего 40 место). Десятка стран, в которую вошла Украина:

51. Новая Зеландия — $253,466 млрд;

52. Ирак — $250,843 млрд;

53. Алжир — $ 239,899 млрд;

54. Греция — $238,206 млрд;

55. Катар — $235,770 млрд;

56. Венгрия — $212,389 млрд;

57. Украина — $178, 757 млрд;

58. Эфиопия — $163,698 млрд;

59. Кувейт — $161,772 млрд;

60. Марокко — $141,109 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+15
potator
potator
7 июля 2024, 16:48
#
Интересно на сколько бы рейтинг был выше без этого персонажа
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
7 июля 2024, 18:51
#
Та бєз єтого пєрсонажа в Україні і Крим був би, і війни не було б. А так пітерська підворотня мутить воду
+
+15
potator
potator
7 июля 2024, 16:49
#
И поверит ли этим словам главный петрушка, я так понимаю из за этих выдумок и будет продвигаться закон об увеличении налогов
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
7 июля 2024, 18:53
#
Та вже ж пєтрушка прийняв закон про збільшення податків. Там не пам’ятаю, від скількох мільйонів фублів вже вищі податки. Плач, москалю…
+
+30
bonv
bonv
7 июля 2024, 17:15
#
За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності .
Напевне хочуть дотиснути до 73% Щоб по приколу і гірше не було ©
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