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7 июля 2024, 15:03 Читати українською

В июне дивиденды госпредприятий обеспечили каждую 5 гривну доходов госбюджета

По данным Государственной казначейской службы, за июнь 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 138 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства Финансов Украины.

По данным Государственной казначейской службы, за июнь 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 138 млрд гривен.
Фото:depositphotos
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Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

  • 37,1 млрд грн — налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 29,1 млрд грн — дивидендов и часть чистой прибыли;
  • 19,6 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 32,4 млрд, возмещено — 12,8 млрд грн);
  • 18,0 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;
  • 17,3 млрд грн — акцизного налога;
  • 5,5 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 3,7 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;
  • 3,4 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.

При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 112,1%, Государственной таможенной службой — 99,2%.

В целом, по итогам июня 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 240,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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