По данным Государственной казначейской службы, за июнь 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 138 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства Финансов Украины.
В июне дивиденды госпредприятий обеспечили каждую 5 гривну доходов госбюджета
Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:
- 37,1 млрд грн — налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 29,1 млрд грн — дивидендов и часть чистой прибыли;
- 19,6 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 32,4 млрд, возмещено — 12,8 млрд грн);
- 18,0 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;
- 17,3 млрд грн — акцизного налога;
- 5,5 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 3,7 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;
- 3,4 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.
При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 112,1%, Государственной таможенной службой — 99,2%.
В целом, по итогам июня 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 240,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Источник: Минфин
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