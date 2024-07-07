Сложность биткоин-майнинга снизилась на 5%

5 июля 2024 года при пересчете сложность биткоин -майнинга сократилась на 5% от прошлого показателя. При этом хешрейт вырос до 589,4 EH/s, по данным BTC.com .

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Сложность майнинга

Сложность майнинга определяет необходимую совокупную мощность оборудования для добычи криптовалюты. При росте показателя это может свидетельствовать об увеличении активности майнеров. Его сокращение, напротив, часто указывает на снижение объема операций среди компаний по добыче биткоина, пишет incrypted.

Ранее эксперты аналитической фирмы CryptoQuant заявили о «капитуляции майнеров». К такому выводу специалисты пришли после анализа ряда показателей, среди которых:

общая суточная выручка биткоин-майнеров;

хешрейт сети;

цена за хэш.

По мнению представителей CryptoQuant, подобные обстоятельства исторически указывают на достижение курсом первой криптовалюты дна или непосредственную близость к нему.

Отметим, что 20 апреля 2024 г. в сети биткоина состоялся четвертый халвинг. Это привело к сокращению вознаграждения за добычу блока с 6,25 BTC до 3,125 BTC.

Халвинг оказал непосредственное влияние на падение доходов майнеров, подчеркивают в CryptoQuant. Аналитики отмечают, что некоторые компании по добыче криптовалюты вынужденно сократили операционные мощности, отключив часть оборудования. Это, со своей стороны, сказывается на хешрейте сети биткоина.