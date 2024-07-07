На Мосбирже начались проблемы с турецкой лирой из-за санкций США

После остановки сделок с долларами США, евро и гонконгскими долларами на Московской бирже возникли проблемы с турецкой лирой, сообщили российские брокеры , пишет Лига со ссылкой на росСМИ.

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Что известно

БКС, крупнейший небанковский брокер страны, объявил, что временно остановил для своих клиентов сделки с лирами на биржевом рынке.

Представитель компании пояснил, что это решение связано с американскими санкциями против Национального клирингового центра — ключевой расчетной «дочки» биржи, ответственной за регистрацию всех сделок. Из-за санкций увеличилось время ввода и вывода валюты, а также расчетов в сделках с лирой.

В российской инвестиционной компании Финами также подтвердили проблемы с лирами, торги по которым биржа ведет с 2018 года. Руководитель управления развития клиентского сервиса компании Дмитрий Леснов признал, что Финами в ближайшее время будет анализировать ситуацию и не исключает, что будет вынуждена прекратить торги лирой.

Объем сделок с лирами, который в прошлом году достигал рекордных 50 млрд рублей в месяц, сократился до незначительных 20−30 млн рублей в день. Турецкие банки практически полностью прекратили сделки с россией, рассказала Deutsche Welle представительница одной из логистических компаний.

По ее словам, в прошлом году российские импортеры использовали лиры для оплаты товаров из Турции, но эта практика прекратилась из-за ужесточения американских финансовых санкций в конце прошлого года. Теперь турецкие банки опасаются вторичных санкций за нарушение санкционного режима, отмечает источник DW.

Такие же риски несут и китайские банки, присутствие которых позволяет торговать на бирже юанями, предупреждает аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

ЦБ рф учитывает риски, что торги юанем также придется остановить, признала накануне глава регулятора Эльвира Набиуллина.