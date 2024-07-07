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7 июля 2024, 13:10 Читати українською

На Мосбирже начались проблемы с турецкой лирой из-за санкций США

После остановки сделок с долларами США, евро и гонконгскими долларами на Московской бирже возникли проблемы с турецкой лирой, сообщили российские брокеры, пишет Лига со ссылкой на росСМИ.

После остановки сделок с долларами США, евро и гонконгскими долларами на Московской бирже возникли проблемы с турецкой лирой, сообщили российские брокеры, пишет Лига со ссылкой на росСМИ.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноБКС, крупнейший небанковский брокер страны, объявил, что временно остановил для своих клиентов сделки с лирами на биржевом рынке.
Фото:depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

БКС, крупнейший небанковский брокер страны, объявил, что временно остановил для своих клиентов сделки с лирами на биржевом рынке.

Представитель компании пояснил, что это решение связано с американскими санкциями против Национального клирингового центра — ключевой расчетной «дочки» биржи, ответственной за регистрацию всех сделок. Из-за санкций увеличилось время ввода и вывода валюты, а также расчетов в сделках с лирой.

В российской инвестиционной компании Финами также подтвердили проблемы с лирами, торги по которым биржа ведет с 2018 года. Руководитель управления развития клиентского сервиса компании Дмитрий Леснов признал, что Финами в ближайшее время будет анализировать ситуацию и не исключает, что будет вынуждена прекратить торги лирой.

Объем сделок с лирами, который в прошлом году достигал рекордных 50 млрд рублей в месяц, сократился до незначительных 20−30 млн рублей в день. Турецкие банки практически полностью прекратили сделки с россией, рассказала Deutsche Welle представительница одной из логистических компаний.

По ее словам, в прошлом году российские импортеры использовали лиры для оплаты товаров из Турции, но эта практика прекратилась из-за ужесточения американских финансовых санкций в конце прошлого года. Теперь турецкие банки опасаются вторичных санкций за нарушение санкционного режима, отмечает источник DW.

Такие же риски несут и китайские банки, присутствие которых позволяет торговать на бирже юанями, предупреждает аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

ЦБ рф учитывает риски, что торги юанем также придется остановить, признала накануне глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Источник: Минфин
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