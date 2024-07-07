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7 июля 2024, 10:04 Читати українською

Нацбанк снизил продажу валюты за неделю

Нацбанк в течение недели (с 1 по 5 июня) уменьшил чистую продажу долларов на межбанковском рынке до $630,91 млн (на прошлой неделе продал $670,41 млн). Об этом говорится в данных регулятора, пишет «Интерфакс-Украина».

Нацбанк в течение недели (с 1 по 5 июня) уменьшил чистую продажу долларов на межбанковском рынке до $630,91 млн (на прошлой неделе продал $670,41 млн).
Фото:depositphotos

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Сколько купил валюты НБУ

За прошедшую неделю НБУ купил $0,75 млн, тогда как ее продажи сократились до $631,66 млн.

Как изменился курс

За неделю официальный курс гривны укрепился до 40,5420 грн/$ с 40,6413 грн/$1, хотя в среду курс достиг исторического минимума в 40,7599 грн/$1.

В то же время, с начала 2024 года официальный курс гривны опустился на 6,7%, или на 2,54 грн, а с момента перехода Нацбанка 3 октября 2023 года в режим управляемой гибкости — на 10,9%, или на 3,98 грн.

На наличном рынке гривна за неделю ослабла на 7 коп. — до 40,91 грн/$1.

Как свидетельствуют данные, которые НБУ успел опубликовать за этот период, с понедельника по четверг негативное сальдо между объемами покупки населением валюты и ее продажи, в соответствии с динамикой курса нацвалюты, сузилось с $51,41 млн до $47,88 млн.

В целом объемы покупки валюты населением в июне превысили объемы ее продаж на $0,97 млрд, в то время как в мае этот показатель составил $1,04 млрд.

Источник: Минфин
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