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7 июля 2024, 11:16 Читати українською

Детенизация рынка торговли электроникой. Схемы реализации аудиокниг прекращены

По его словам, в первом полугодии 2024 г. возросла также налоговая нагрузка по НДС лидеров отрасли более 3% (по отдельным плательщикам роста в несколько раз), а средняя по отрасли до 1,59%.

Есть первые положительные новости о детенизации рынка торговли электроникой.
Фото: depositphotos
Есть первые положительные новости о детенизации рынка торговли электроникой. Уплата платежей компаниями отрасли в бюджет выросла год от года за 5 месяцев 2024-го более чем на 1 млрд грн. Это было осуществлено в основном за счет НДС. Об этом сообщил глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
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Что известно

Он отметил, что схемы типа реализации аудиокниг прекращены.

Гетманцев поблагодарил налоговиков и бизнес за работу и подчеркнул, что общество и государство не могут и не будут мириться с преступлением.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
7 июля 2024, 12:52
#
Дуже голосний заголовок:)
+
+15
Mr Bungle
Mr Bungle
7 июля 2024, 13:25
#
Раскажу. Приехал к нам в Винницу, как-то , президент Зеленский и решил встретиться со студентами. Первое, что сделал ВУЗ-подготовил списки студентов для встречи, чтоб пасивненькие и без вопросов. А Киева привезли специальные вопросы для президента (ну чтобы приятно было) Встретился, задали , президент остался оч доволен. Нічого не нагадує
+
+14
mantis05
mantis05
7 июля 2024, 13:32
#
А потом проснулся и кровать мокрая? :D алло, ты мог бы что-то придумать интереснее, но ты задел как раз то, что у прызыдента получается лучше всего- словоблудие.
А, комменты твои посмотрел, сорян- не хотел порохобота лишать заработка.
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