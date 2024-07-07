По его словам, в первом полугодии 2024 г. возросла также налоговая нагрузка по НДС лидеров отрасли более 3% (по отдельным плательщикам роста в несколько раз), а средняя по отрасли до 1,59%.
Детенизация рынка торговли электроникой. Схемы реализации аудиокниг прекращены
Есть первые положительные новости о детенизации рынка торговли электроникой. Уплата платежей компаниями отрасли в бюджет выросла год от года за 5 месяцев 2024-го более чем на 1 млрд грн. Это было осуществлено в основном за счет НДС. Об этом сообщил глава
Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Что известно
Он отметил, что схемы типа реализации аудиокниг прекращены.
Гетманцев поблагодарил налоговиков и бизнес за работу и подчеркнул, что общество и государство не могут и не будут мириться с преступлением.
Источник: Минфин
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Комментарии - 3
А, комменты твои посмотрел, сорян- не хотел порохобота лишать заработка.