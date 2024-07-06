Графика отключения света на 6 июля. В Укрэнерго назвали, когда не будет электричества

6 июля на протяжении всех суток будут действовать графики отключения света. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Графики отключений

«6 июля графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток. С 17:00 до 22:00 будут задействованы три очереди графиков почасовых отключений, в остальные часы — две очереди», — говорится в сообщении.

В Укрэнерго подчеркнули, что питание объектов критической инфраструктуры будет обеспечиваться в полном объеме.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что с 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений. В каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений.