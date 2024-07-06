Минсоцполитики разработало новый инструмент для внутренне перемещенных лиц, арендующих жилье — субсидию на аренду жилья. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
ВПЛ смогут получать субсидию на аренду жилья. Минсоцполитики готовит новый инструмент поддержки
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Что известно
«С целью более эффективной и адресной поддержки ВПЛ Минсоцполитики разработало новый инструмент, направленный на внутренне перемещенных арендующих жилье — субсидию на аренду жилья. Министерство, совместно с Офисом Совета Европы в Украине, проведет публичное обсуждение этого нового инструмента — субсидии на аренду жилья для ВПЛ», — говорится в сообщении.
Поддержка ВПЛ
Внутри перемещенные лица получают пособие на проживание в таких объемах:
- для лиц с инвалидностью и детей — 3000 гривен;
- для других — 2000 гривен.
Источник: Минфин
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