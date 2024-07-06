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6 июля 2024, 10:11 Читати українською

ВПЛ смогут получать субсидию на аренду жилья. Минсоцполитики готовит новый инструмент поддержки

Минсоцполитики разработало новый инструмент для внутренне перемещенных лиц, арендующих жилье — субсидию на аренду жилья. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Минсоцполитики разработало новый инструмент для внутренне перемещенных лиц, арендующих жилье — субсидию на аренду жилья.
Фото: tsn.ua

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Что известно

«С целью более эффективной и адресной поддержки ВПЛ Минсоцполитики разработало новый инструмент, направленный на внутренне перемещенных арендующих жилье — субсидию на аренду жилья. Министерство, совместно с Офисом Совета Европы в Украине, проведет публичное обсуждение этого нового инструмента — субсидии на аренду жилья для ВПЛ», — говорится в сообщении.

Поддержка ВПЛ

Внутри перемещенные лица получают пособие на проживание в таких объемах:

  • для лиц с инвалидностью и детей — 3000 гривен;
  • для других — 2000 гривен.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
potator
potator
6 июля 2024, 11:22
#
А мосийчук уже сообщили что хотят пенсионерам «донбасятам» оплачивать квартиру в стАлице
+
0
KValera
KValera
6 июля 2024, 11:38
#
Сначала забрали выплаты ВПО, теперь обговаривают, что нужно сделать выплаты.
+
0
mantis05
mantis05
6 июля 2024, 12:41
#
Некоторые ВПОщники- не ВПОщники, а люди без жилья, и пользовались системой. Также, были те, кто за бугром получали эту помощь, опять таки- в обход системы. Ну и…3ий год войны, можно таки найти работу и всё такое. Тут лучше бы давали доплаты нормальные, если ВПОшник официально работает. 3 года не смог в работу? продуктовые карты на хлеб, ни в чём себе не отказывай.
+
0
bonv
bonv
6 июля 2024, 13:04
#
Субсидії на оренду житла? Зе-зажили.
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