ВПЛ смогут получать субсидию на аренду жилья. Минсоцполитики готовит новый инструмент поддержки

Что известно

«С целью более эффективной и адресной поддержки ВПЛ Минсоцполитики разработало новый инструмент, направленный на внутренне перемещенных арендующих жилье — субсидию на аренду жилья. Министерство, совместно с Офисом Совета Европы в Украине, проведет публичное обсуждение этого нового инструмента — субсидии на аренду жилья для ВПЛ», — говорится в сообщении.

Поддержка ВПЛ

Внутри перемещенные лица получают пособие на проживание в таких объемах: