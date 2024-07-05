После возобновления российских атак на энергосистему Украина получила помощь из 14 стран

После возобновления российских атак на энергетику Украина получила от партнеров 184 груза гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования общим весом 2 335,8 тонны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

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Помощь предоставили 14 стран, а именно Австрия, Эстония, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Финляндия, Чешская Республика, Швеция, Объединенные Арабские Эмираты.

Какое оборудование получила Украина

Среди полученного оборудования — трансформаторы, солнечные панели, генераторы, а также электродвигатели, газовые трубы, кабель и другое оборудование, необходимое для проведения ремонтов.

Около 1900 тонн из полученного оборудования уже распределено между 57 энергетическими компаниями, пострадавшими от вражеских атак.

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«Мы очень ценим поддержку наших партнеров, помогающих украинскому энергосектору в эти сложные времена. Предоставленное оборудование используется для ремонтов и восстановления объектов, которые враги продолжает беспощадно обстреливать», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.