Сдать банковскую карту в аренду: украинцев предостерегают от мошенничества с картами

В последнее время в социальных сетях появляются объявления с предложением сдать банковскую карточку в аренду. За это обещают неплохую плату (примерно 1000 грн в сутки), больше ничего делать не нужно. Однако за этими предложениями скрывается опасная мошенническая схема, сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

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Также могут встречаться объявления с предложением легкой работы, где «работодатель» сразу просит номер карты для зачисления «зарплаты», или с предложением открыть банковский счет на свое имя для получения и перевода средств от имени другого лица.

Денежные мулы или дропы

Денежные мулы или дропы — это лица, позволяющие третьему лицу (мошеннику) за финансовое вознаграждение использовать свой банковский счет для проведения операций со средствами незаконного происхождения.

Дропы перечисляют незаконно полученные средства через разные банковские счета, используя свои платежные карты. Это делается для того, чтобы усложнить работу следствия. Такой процесс позволяет преступным группам работать в разных странах, оставаясь в тени.

Что это за деньги

Это средства, полученные незаконным путем: через торговлю наркотиками, людьми, терроризм, фишинг и другие тяжкие преступления.

Также банковские карты могут быть использованы для проведения финансовых операций, связанных с осуществлением незаконной деятельности, например, для работы онлайн-казино, не имеющих лицензии, уклонения от уплаты налогов и т. д.

Осознает ли дроп, что он стал частью преступной цепочки

Скорее всего, нет, поскольку никто ему об этом не скажет. А если он и поинтересуется, то мошенники всегда расскажут какую-нибудь красивую и правдоподобную легенду.

Главная опасность

Денежный ил — это соучастник преступления, низшее звено преступной схемы, которую правоохранители находят быстрее всего. Участие в таких схемах может иметь серьезные последствия: штрафы, конфискацию имущества и даже лишение свободы.

Как уберечь себя