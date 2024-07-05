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5 июля 2024, 16:22 Читати українською

Во втором квартале инвестиции в криптостартапы выросли до $3,2 миллиарда

За второй квартал 2024 года криптоиндустрия привлекла $3,2 млрд. венчурного капитала против показателя предыдущего периода в $2,5 млрд. — рост на 28%. Об этом свидетельствуют данные исследования Galaxy Digital.

За второй квартал 2024 года криптоиндустрия привлекла $3,2 млрд.
Фото: pixabay.com

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Незначительно уменьшилось количество сделок — с 603 до 577 (минус 4%), но их медиа сумма увеличилась с $3 млн до $3,2 млн.

«Многолетняя корреляция между ценой биткоина и инвестициями в криптостартапы сломалась — курс значительно вырос с января 2023 года, тогда как активность венчурного капитала едва за ним успевала», — отметили эксперты Galaxy.

Несмотря на увеличение объемов инвестиций с начала года, они остаются намного ниже уровня 2021−2022 годов, когда первая криптовалюта впервые торговалась выше $60 000.

Такое заметное расхождение тенденций специалисты связали с появлением других привлекательных для инвесторов способов вложений в индустрию вроде биткоина-ETF или рестейкинга, а также рядом банкротств в индустрии и макроэкономическими факторами.

Около 80% инвестиций за квартал пришлось на ранние стадии и только 20% финансирования получили более зрелые проекты. В Galaxy объяснили такой разрыв отходом из многих венчурных фондов общего профиля. Это осложнило уже работающим стартапам привлечение капитала.

В разрезе категорий наибольший интерес венчурных инвесторов вызвали проекты, объединенные экспертами в категорию «Web3/NFT/ГАО/Метавселенные/Гейминг» — $758 млн или 24% от общего показателя. Две крупнейшие сделки в этих сферах заключили Farcaster и Zentry, привлекшие $150 млн и $140 млн соответственно.

Далее следуют проекты, ориентированные на инфраструктуру (15%), трейдинг (12%) и блокчейны первого уровня (12%). Рост доли последней категории в шесть раз обеспечили Monad и Berachain с $225 млн. и $100 млн. соответственно.

Эксперты обратили внимание на показатели L2-решений на базе биткоина. Инвестиции в них выросли на 174% квартал в квартал и достигли почти $95 млн.

По географическому распределению более 40% сделок с венчурным капиталом во II квартале совершили базирующиеся в США стартапы. На них пришлось 53% от общего объема привлеченных средств. У компаний со штаб-квартирой в Великобритании соответствующие показатели — 10% и 12,78%.

Одной из особенностей квартала стал резкий скачок предварительной оценки стоимости стартапов. Медианный показатель вырос с $19 млн до $34 млн, приблизившись к историческим максимумам.

В привлечении финансирования за период доминировали компании, основанные в 2021—2023 годах.

Специалисты Galaxy пришли к выводу, что настроения венчурных инвесторов улучшаются. В случае сохранения тенденций текущий год может стать третьим по объему привлеченного капитала после благоприятных для индустрии 2021 и 2022 годов, спрогнозировали они.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
potator
potator
5 июля 2024, 16:48
#
Опять пора платить богатому бедному папе чтоб повизжал что к концу 24 года будет по сто тыщ мильенов, а то народец потихоньку разбегается в разную дешевую чепуху
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0
bonv
bonv
5 июля 2024, 17:14
#
І все посипалось:))) Для відкупу!:)
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