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5 июля 2024, 15:37 Читати українською

Нацбанк предлагает существенно усилить внутренний аудит для платежных учреждений

НБУ предлагает ужесточить требования к системе корпоративного управления, системе внутреннего контроля и управления рисками в крупных платежных учреждениях, учреждениях электронных денег, почтовиков, оказывающих финансовые платежные услуги, а также филиалов иностранных платежных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ предлагает ужесточить требования к системе корпоративного управления, системе внутреннего контроля и управления рисками в крупных платежных учреждениях, учреждениях электронных денег, почтовиков, оказывающих финансовые платежные услуги, а также филиалов иностранных платежных учреждений.

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Что предлагает НБУ

Предлагается обязать небанковских предоставлятелей платежных услуг создавать в своей структуре отдельные подразделения внутреннего аудита, по управлению рисками и контролю за соблюдением норм (комплаенс) или возложить выполнение соответствующих функций на внутреннего аудитора/главного внутреннего аудитора, главного риск-менеджера, главного комплаенса-менеджера .

Также предлагается внедрить право вето риск-менеджера, комплаенс-менеджера на решение исполнительного органа по бизнес-модели, системы внутреннего контроля, системы управления рисками, тарифной политики, риск-аппетита и лимитов риска.

Требования к документации

Предложение вводит перечень и требования к ключевым внутренним документам по вопросам системы управления, в частности положений о системе внутреннего контроля, о контроле за соблюдением норм (комплаенс), о внутреннем аудите, а также кодексе поведения (этики) и предотвращении конфликтов интересов, стратегии управления рисками, декларации склонности к рискам, политик управления рисками/отдельными видами рисков.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+45
potator
potator
5 июля 2024, 16:02
#
А может все-таки сдавать тест на наркотики раз в 3 месяца для гос службы нужно ввести и в драгер дышать за час до конца рабочего дня каждый день
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
5 июля 2024, 16:36
#
БРАВО !!!
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0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
5 июля 2024, 16:28
#
А как обычно все обязанности возложат на простых операторов чтобы сэкономить как экономят на первинном финмониторинге и на державном, сделав первичный банки, а державный НБУ :D слишком много хотят слишком мало дают :D
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