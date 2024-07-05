В Укрэнерго назвали даты, когда в областях один день не будут выключать свет

С 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений. В каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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В другие дни ограничения потребления будут происходить согласно графикам, опубликованным облэнерго в каждом регионе.

«Это необходимо для того, чтобы были произведены измерения фактического потребления в каждой области. Такие измерения проводятся ежегодно — зимой и летом — и позволяют нам более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны», — говорится в сообщении.

Когда в области не будет ограничений

В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру, ориентировочный график режимных измерений таков:

9 июля: Днепропетровская область;

10 июля: г. Киев;

11 июля: Киевская, Хмельницкая области;

12 июля: Донецкая, Черниговская, Одесская области;

16 июля: Запорожская, Винницкая, Ровенская области;

18 июля: Волынская, Львовская; Черновицкая область;

19 июля: Тернопольская; Полтавской, Херсонской, Закарпатской области;

23 июля: Черкасская, Харьковская, Николаевская области;

24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.

Отмечается, что измерения не применяются для временно оккупированных территорий.

Для чего это нужно

Благодаря таким измерениям Диспетчерский центр Укрэнерго сможет увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии.

«Мы сможем определить, сколько именно сейчас, летом, потребляет каждая область без применения ограничений, и сколько каждой области требуется электроэнергия для жизнедеятельности. Полученные результаты учитывают изменения в количестве населения и размещении предприятий», — отметили в Укрэнерго.

Анализ данных позволит в дальнейшем обеспечить более равномерное и корректное распределение имеющейся в системе мощности между регионами. Кроме того, Укрэнерго сможет получить более точные данные о том, как развивать энергосистему, повышая ее устойчивость к атакам.

«То есть это позволит более точно определить, где нужно реализовать проекты по децентрализованной генерации в первую очередь и просчитать оптимальные решения для каждого региона», — говорится в сообщении.

Как это будут делать

Поочередно в каждой области на один день будут полностью сняты ограничения потребления. Поскольку в системе есть дефицит энергии, вызванный массированными российскими атаками, одновременно в областях, где не производятся замеры в конкретный день, ограничения потребления могут быть несколько изменены.

Более конкретную информацию о графиках отключений можно будет получить от облэнерго в своем регионе. Но энергетики будут делать все возможное, чтобы потребители не испытали дополнительный дискомфорт из-за проведения измерений.

В случае повторения россией массированных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры и, как следствие, возникновения значительного дефицита доступной мощности в энергосистеме Украины, проведение режимных измерений будет перенесено в стабилизацию ситуации.

Напомним

Советник премьер-министра, член наблюдательного совета Укрэнерго Юрий Бойко заявил, что ориентировочно, в 20-х числах июля по ремонтам выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.