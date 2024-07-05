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5 июля 2024, 13:43 Читати українською

Предприниматели повышают зарплаты из-за нехватки работников — НБУ

Украинские предприятия продолжают испытывать нехватку рабочей силы, что давит на зарплаты в частном секторе в сторону увеличения. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июль 2024 года.

Украинские предприятия продолжают испытывать нехватку рабочей силы, что давит на зарплаты в частном секторе в сторону увеличения.
Фото: НБУ

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Отмечается, что наряду с повышением социальных выплат и низкой инфляцией, это способствует дальнейшему росту реальных доходов населения.

Как добавили в обзоре, в июне количество новых вакансий на сайтах поиска работы практически не изменилось (обычно они сезонно растут, в частности благодаря старту жатвы), а по опросам бизнеса ослабление экономической активности обусловило и уменьшение количества работников по сравнению с маем.

Увеличение вакансий по профессиям

Однако за отдельными профессиями (в частности, охрана, строительство, рабочие специальности) наблюдается устойчивое увеличение количества вакансий.

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Количество ищущих работу, измеряемое количеством резюме, незначительно возросло, что преимущественно отражало влияние сезонности.

В то же время, миграция за границу в мае-июне активизировалась: количество мигрантов возросло до 6,6 млн человек по состоянию на 13 июня 2024 года, по данным ООН, что могло быть связано с дефицитом электроэнергии.

Возрастает также и адаптация мигрантов за границей, в том числе их занятость.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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potator
potator
5 июля 2024, 14:13
#
Джамшуты потихоньку умнеют
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