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5 июля 2024, 12:35 Читати українською

Цена BTC может опуститься до $50 000 и снижение сложности биткоин-майнинга: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Объем ликвидаций на крипторынку превысил $683 миллиона в сутки

Сегодня, 5 июля, цена биткоина резко упала ниже отметки в $54 000. За сутки цена актива упала на 8%. На фоне этого объем ликвидаций по фьючерсам на рынке криптовалют составил более $683 млн за 24 часа.

За последние сутки были ликвидированы позиции 236 409 трейдеров. Приблизительно $590 млн потерь пришлось на лонг-позиции, более $93 млн — на шорт.

Наибольшие суммы ликвидаций оказались на криптовалютных биржах Binance ($344,81 млн) и OKX ($174,02 млн). При этом самая крупная ликвидация на $18,48 млн была зафиксирована на Binance в торговой паре ETH/USDT.

Цена биткоина может опуститься до $50 000 — аналитик

Курс биткоина может опуститься до $50 000. Такой прогноз сделал аналитик исследовательской компании 10x Research Маркус Тилен.

По его словам, биткоин пробил «технические и психологические уровни» на отметке $60 000. Эта цифра обозначает дно (поддержку) трехмесячного торгового диапазона, а также является ключевым уровнем для майнеров и покупателей биткоин-ETF.

«Падение цен может ускориться, поскольку поддержка будет пробита и продавцы начнут искать ликвидность. Только плохо осведомленные трейдеры готовы покупать здесь. Проведение этой поддержки может привести к резкому падению до $50 000», — отметил Тилен.

Кроме того, он напомнил, что писал о медвежьем сценарии в течение почти месяца, а количество покупателей на рынке давно иссякло, при том, что потоки на продажу ускорились.

Сложность биткоин-майнинга снизилась на 5%

7 июля 2024 года при пересчете сложность биткоин-майнинга сократилась на 5% от прошлого показателя. При этом хешрейт увеличился до 589,4 EH/s. Об этом свидетельствуют данные BTC.com.

Сейчас сложность биткоин-майнинга держится на отметке 79,5 T.

Сложность майнинга определяет необходимую совокупную мощность оборудования для добычи криптовалюты. При росте показателя это может свидетельствовать об увеличении активности майнеров. Его сокращение, напротив, часто указывает на снижение объема операций среди компаний по добыче биткоина.

Джастин Сан заявил о намерении выкупить биткоины у правительства Германии

Советник криптобиржи HTX (ранее Huobi) и основатель проекта TRON Джастин Сан заявил, что готов провести переговоры с правительством Германии и выкупить у него весь объем биткоинов. 4 июля 2024 года власти Германии продали криптоактивы на $173 млн.

По словам Сана, речь идет о внебиржевом соглашении, которое не повлияет на крипторинок и цену актива. По какой стоимости основатель TRON готов выкупить биткоины, он не сообщил.

Напомним, в январе 2024 года эксперты Arkham Intelligence обнаружили криптогаманец правительства Германии с биткоинами на $2,8 млрд. В то же время с середины июня из него начали выводить активы.

Источник: Минфин
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