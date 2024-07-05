Национальный банк Украины установил на 5 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 40,5458 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 21 копейку.
Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на 21 копейку
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Валютный рынок
НБУ на 5 июля установил официальный курс евро на уровне 43,78 грн (на 4 июля курс был установлен на уровне 43,84 грн). Европейская валюта подешевела на 6 копеек.
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Источник: Минфин
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