Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на 21 копейку

Национальный банк Украины установил на 5 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 40,5458 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 21 копейку.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

НБУ на 5 июля установил официальный курс евро на уровне 43,78 грн (на 4 июля курс был установлен на уровне 43,84 грн). Европейская валюта подешевела на 6 копеек.

«Минфин Валюта» — бесплатная мобильная программа, в которой доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.