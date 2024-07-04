Еврокомиссия вводит пошлины на китайские электромобили

Европейская комиссия объявила о введении компенсационных пошлин на импорт электромобилей из Китая. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает Укринформ.

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Причины введения пошлин

Отмечается, что такие меры приняты из-за нарушения конкурентных условий на рынке в результате значительных государственных субсидий для отрасли в Китае.

«Сегодня, спустя девять месяцев после начала расследования против субсидий, Европейская комиссия ввела предварительные компенсационные пошлины на импорт аккумуляторных электрических автомобилей (АЭА) из Китая.

На основе расследования Европейская комиссия пришла к выводу, что цепь добавленной стоимости в Китае имеет преимущества в результате нечестного субсидирования, которое влечет за собой угрозы экономических потерь для производителей АЭА в ЕС", — говорится в сообщении.

При этом в сообщении Еврокомиссии отмечается, что ЕС и Китай в течение прошедших недель усилили интенсивность двусторонних консультаций в этой сфере и продолжают их на техническом уровне для поиска решений, отвечающих правилам ВТО и учитывающих беспокойство со стороны ЕС.

Любые результаты таких переговоров должны привести к отмене неправовых форм субсидирования, обнаруженных в ходе расследования.

Какими будут пошлины

Еврокомиссия будет применять пошлины для китайских электрокаров BYD в размере 17,4%; для Geely 19,9%; для SAIC — 37,6%.

Продукция других производителей электромобилей, способствовавших расследованию, но не предоставивших необходимых образцов, будет облагаться средней пошлиной 20,8%. Размер пошлины для продукции других китайских компаний, отказавшихся от сотрудничества в ходе расследования, составит 37,6%.

Выводы расследования неправомерных субсидий опубликованы в Официальном журнале ЕС. Предварительные пошлины по импорту китайских электрокаров будут применяться с 5 июля на период до 4 месяцев.

В течение этого периода решение о дальнейшем применении пошлин ЕС на импорт из Китая должно быть согласовано между государствами ЕС по письменной процедуре и простому большинству. После этого ЕС будет применять определенные пошлины и импорт электромобилей из Китая на 5 лет.