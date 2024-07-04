Расходы на соцвыплаты придется оптимизировать, на них не хватает средств — Минсоцполитики

Министерство социальной политики планирует «пересмотреть философию» социальных выплат, поскольку экономика Украины больше не может финансировать такие расходы. Об этом министр соцполитики Оксана Жолнович заявила во время мероприятия «Защита социальных прав во время войны в Украине» в Вильнюсе, видеозапись которого обнародовал Офис Совета Европы в Украине.

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«К сожалению, за годы Независимости, а также унаследовано из Советского Союза, мы взяли на себя огромное количество чрезмерных социальных обязательств по социальным выплатам, которые не всегда могут быть подтверждены финансовым ресурсом.

И этот дисбаланс влечет огромное количество решений судов, которые не могут быть исполнены с точки зрения возможностей экономики покрывать такие расходы", — заявила Жолнович.

Она напомнила, что на сегодняшний день социальный бюджет Украины находится на втором городе после оборонного.

«Это огромные средства, которые нужно оптимизировать. Потому что в рамках роста (количества — ред.) людей, находящихся на грани бедности, и других уязвимых групп мы не можем увеличивать такой ресурс на социальные расходы. Мы должны его оптимизировать и делать максимально адресным.

Поэтому мы работаем над просмотром философии соцвыплат. Чтобы каждая эта выплата, которая предоставляется, имела четкую цель — выход человека из сложной жизненной ситуации и обязательно была связана с услугой, которая поможет человеку стать экономически независимой", — отмечает Жолнович.

По ее словам, в Минсоцполитики уже подготовили законопроект о базовой социальной помощи, которая объединит количество дифференцированных выплат и позволит сделать их более адресными.

Напомним

«Минфин» писал, что в январе-мае 2024 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 187,2 млрд. грн., в том числе в мае — 36,0 млрд грн.