Расходы на соцвыплаты придется оптимизировать, на них не хватает средств — Минсоцполитики

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 июля 2024, 19:18 Читати українською

Расходы на соцвыплаты придется оптимизировать, на них не хватает средств — Минсоцполитики

Министерство социальной политики планирует «пересмотреть философию» социальных выплат, поскольку экономика Украины больше не может финансировать такие расходы. Об этом министр соцполитики Оксана Жолнович заявила во время мероприятия «Защита социальных прав во время войны в Украине» в Вильнюсе, видеозапись которого обнародовал Офис Совета Европы в Украине.

Министерство социальной политики планирует «пересмотреть философию» социальных выплат, поскольку экономика Украины больше не может финансировать такие расходы.
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«К сожалению, за годы Независимости, а также унаследовано из Советского Союза, мы взяли на себя огромное количество чрезмерных социальных обязательств по социальным выплатам, которые не всегда могут быть подтверждены финансовым ресурсом.

И этот дисбаланс влечет огромное количество решений судов, которые не могут быть исполнены с точки зрения возможностей экономики покрывать такие расходы", — заявила Жолнович.

Она напомнила, что на сегодняшний день социальный бюджет Украины находится на втором городе после оборонного.

«Это огромные средства, которые нужно оптимизировать. Потому что в рамках роста (количества — ред.) людей, находящихся на грани бедности, и других уязвимых групп мы не можем увеличивать такой ресурс на социальные расходы. Мы должны его оптимизировать и делать максимально адресным.

Поэтому мы работаем над просмотром философии соцвыплат. Чтобы каждая эта выплата, которая предоставляется, имела четкую цель — выход человека из сложной жизненной ситуации и обязательно была связана с услугой, которая поможет человеку стать экономически независимой", — отмечает Жолнович.

По ее словам, в Минсоцполитики уже подготовили законопроект о базовой социальной помощи, которая объединит количество дифференцированных выплат и позволит сделать их более адресными.

Напомним

«Минфин» писал, что в январе-мае 2024 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 187,2 млрд. грн., в том числе в мае — 36,0 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Exba и 23 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами