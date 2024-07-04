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4 июля 2024, 15:20 Читати українською

На «Минфине» появился калькулятор мощности зарядных станций

На сайте «Минфин» в разделе «Индексы» появился калькулятор мощности зарядных станций, с помощью которого можно рассчитать ориентировочную мощность зарядной станции или генератора для электропитания домашних устройств.

На сайте «Минфина» в разделе «Индексы» появился калькулятор мощности зарядных станций, с помощью которого можно рассчитать ориентировочную мощность зарядной станции или генератора для электропитания домашних устройств.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКак пользоваться калькуляторомДля расчета следует выбрать приборы и устройства, которые планируется подключать к системе резервного питания.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как пользоваться калькулятором

Для расчета следует выбрать приборы и устройства, которые планируется подключать к системе резервного питания.

Для каждого устройства необходимо указать его мощность (в ваттах) и время использования.

Калькулятор рассчитает общее потребление энергии (Вт·час), рабочую мощность (Вт) и пусковую мощность (Вт) для выбранных приборов.

Как рассчитывали мощность

В расчетах мы ориентировались на примерное значение мощности для различных приборов и устройств. Их мощность мы оценили следующим образом:

  • Коммуникации
    • Смартфон — 10 Вт
    • Wi-Fi роутер — 8 Вт
    • Оптический конвертер — 5 Вт
    • Starlink — 50 Вт
  • Компьютерная техника
    • Ноутбук — 60 Вт
    • Планшет — 15 Вт
    • Компьютер — 300 Вт
    • Монитор — 50 Вт
    • Принтер — 100 Вт
    • 3D принтер — 150 Вт
  • Кухонная техника
    • Холодильник — 150 Вт
    • Электрочайник — 1,2 кВт
    • Микроволновая печь — 800 Вт
    • Электроплита — 1,0 кВт
    • Электродуховка — 1,5 кВт
    • Кофемашина — 800 Вт
    • Посудомойка — 1,8 кВт
    • Тостер — 1,0 кВт
    • Соковыжималка — 200 Вт
    • Мультиварка — 1,0 кВт
  • Бытовая техника
    • Фен — 1,2 кВт
    • Утюг — 1,2 КВт
    • Стиральная машина — 1,5 кВт
    • Пылесос — 1,2 кВт
    • Стайлер — 100 Вт
    • Отпариватель — 1,5 кВт
  • Освещение
    • LED лампа — 10 Вт
    • Лампа накаливания — 60 Вт.
  • Вентиляция и обогрев
    • Вентилятор — 50 Вт
    • Кондиционер — 750 Вт
    • Бойлер — 2,0 кВт
    • Газовый котел — 60 Вт
    • Обогреватель — 1,5 кВт
    • Тепловентилятор — 1,0 кВт
  • Медиа и развлечения
    • Телевизор — 100 Вт
    • Музыкальный центр — 200 Вт
    • PlayStation/Xbox — 150 Вт
    • Колонка — 20 Вт
  • Инструменты и прочее
    • Дрель — 600 Вт
    • Паяльник — 60 Вт
    • Другое — 100 Вт

Для правильного расчета уточняйте значение мощности устройств по их паспортным данным, где указано, сколько ватт/киловатт потребляет ваше устройство.

Источник: Минфин
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