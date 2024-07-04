На «Минфине» появился калькулятор мощности зарядных станций

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Как пользоваться калькулятором

Для расчета следует выбрать приборы и устройства, которые планируется подключать к системе резервного питания.

Для каждого устройства необходимо указать его мощность (в ваттах) и время использования.

Калькулятор рассчитает общее потребление энергии (Вт·час), рабочую мощность (Вт) и пусковую мощность (Вт) для выбранных приборов.

Как рассчитывали мощность

В расчетах мы ориентировались на примерное значение мощности для различных приборов и устройств. Их мощность мы оценили следующим образом:

Коммуникации Смартфон — 10 Вт Wi-Fi роутер — 8 Вт Оптический конвертер — 5 Вт Starlink — 50 Вт

Компьютерная техника Ноутбук — 60 Вт Планшет — 15 Вт Компьютер — 300 Вт Монитор — 50 Вт Принтер — 100 Вт 3D принтер — 150 Вт

Кухонная техника Холодильник — 150 Вт Электрочайник — 1,2 кВт Микроволновая печь — 800 Вт Электроплита — 1,0 кВт Электродуховка — 1,5 кВт Кофемашина — 800 Вт Посудомойка — 1,8 кВт Тостер — 1,0 кВт Соковыжималка — 200 Вт Мультиварка — 1,0 кВт

Бытовая техника Фен — 1,2 кВт Утюг — 1,2 КВт Стиральная машина — 1,5 кВт Пылесос — 1,2 кВт Стайлер — 100 Вт Отпариватель — 1,5 кВт

Освещение LED лампа — 10 Вт Лампа накаливания — 60 Вт.

Вентиляция и обогрев Вентилятор — 50 Вт Кондиционер — 750 Вт Бойлер — 2,0 кВт Газовый котел — 60 Вт Обогреватель — 1,5 кВт Тепловентилятор — 1,0 кВт

Медиа и развлечения Телевизор — 100 Вт Музыкальный центр — 200 Вт PlayStation/Xbox — 150 Вт Колонка — 20 Вт

Инструменты и прочее Дрель — 600 Вт Паяльник — 60 Вт Другое — 100 Вт



Для правильного расчета уточняйте значение мощности устройств по их паспортным данным, где указано, сколько ватт/киловатт потребляет ваше устройство.