На сайте «Минфин» в разделе «Индексы» появился калькулятор мощности зарядных станций, с помощью которого можно рассчитать ориентировочную мощность зарядной станции или генератора для электропитания домашних устройств.
На «Минфине» появился калькулятор мощности зарядных станций
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Как пользоваться калькулятором
Для расчета следует выбрать приборы и устройства, которые планируется подключать к системе резервного питания.
Для каждого устройства необходимо указать его мощность (в ваттах) и время использования.
Калькулятор рассчитает общее потребление энергии (Вт·час), рабочую мощность (Вт) и пусковую мощность (Вт) для выбранных приборов.
Как рассчитывали мощность
В расчетах мы ориентировались на примерное значение мощности для различных приборов и устройств. Их мощность мы оценили следующим образом:
- Коммуникации
- Смартфон — 10 Вт
- Wi-Fi роутер — 8 Вт
- Оптический конвертер — 5 Вт
- Starlink — 50 Вт
- Компьютерная техника
- Ноутбук — 60 Вт
- Планшет — 15 Вт
- Компьютер — 300 Вт
- Монитор — 50 Вт
- Принтер — 100 Вт
- 3D принтер — 150 Вт
- Кухонная техника
- Холодильник — 150 Вт
- Электрочайник — 1,2 кВт
- Микроволновая печь — 800 Вт
- Электроплита — 1,0 кВт
- Электродуховка — 1,5 кВт
- Кофемашина — 800 Вт
- Посудомойка — 1,8 кВт
- Тостер — 1,0 кВт
- Соковыжималка — 200 Вт
- Мультиварка — 1,0 кВт
- Бытовая техника
- Фен — 1,2 кВт
- Утюг — 1,2 КВт
- Стиральная машина — 1,5 кВт
- Пылесос — 1,2 кВт
- Стайлер — 100 Вт
- Отпариватель — 1,5 кВт
- Освещение
- LED лампа — 10 Вт
- Лампа накаливания — 60 Вт.
- Вентиляция и обогрев
- Вентилятор — 50 Вт
- Кондиционер — 750 Вт
- Бойлер — 2,0 кВт
- Газовый котел — 60 Вт
- Обогреватель — 1,5 кВт
- Тепловентилятор — 1,0 кВт
- Медиа и развлечения
- Телевизор — 100 Вт
- Музыкальный центр — 200 Вт
- PlayStation/Xbox — 150 Вт
- Колонка — 20 Вт
- Инструменты и прочее
- Дрель — 600 Вт
- Паяльник — 60 Вт
- Другое — 100 Вт
Для правильного расчета уточняйте значение мощности устройств по их паспортным данным, где указано, сколько ватт/киловатт потребляет ваше устройство.
Источник: Минфин
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