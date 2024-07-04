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4 июля 2024, 15:54 Читати українською

Прибыль Samsung во втором квартале может возрасти в 13 раз благодаря ажиотажу вокруг ИИ

Ожидается, что операционная прибыль Samsung во втором квартале 2024 года вырастет в 13 раз по сравнению с тем же периодом 2023 года, поскольку спрос на технологию искусственного интеллекта (ИИ) способствует росту цен на чипы памяти. Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что операционная прибыль Samsung во втором квартале 2024 года вырастет в 13 раз по сравнению с тем же периодом 2023 года, поскольку спрос на технологию искусственного интеллекта (ИИ) способствует росту цен на чипы памяти.
Фото: samsung.com

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По оценкам LSEG SmartEstimate на основе прогнозов 27 аналитиков, операционная прибыль Samsung во втором квартале, закончившаяся 30 июня, может составить 8,8 трлн вон ($6,34 млрд).

Отмечается, что эта сумма станет самой высокой прибылью Samsung с третьего квартала 2022 года. По итогам второго квартала 2023 года операционная прибыль компании составила 670 млрд вон.

Показатели ключевого полупроводникового подразделения технологического гиганта, вероятно, продолжили улучшать свою квартальную прибыль вторично, поскольку цены на микросхемы памяти продолжали расти с середины 2022 года до конца 2023 года, что произошло после слабого постпандемического спроса на гаджеты.

Аналитики считают, что безумный спрос на высококачественные чипы DRAM, такие как чипы памяти с высокой пропускной способностью (HBM), используемые в чипсетах искусственного интеллекта, а также чипы, используемые в серверах центров обработки данных и гаджетах, запускающих службы искусственного интеллекта является основой широкого восстановления индустрии чипов.

По данным TrendForce, во втором квартале цены на чипы памяти выросли примерно на 13−18% по сравнению с предыдущим кварталом для DRAM-чипов, используемых в технических устройствах, и на 15−20% для NAND Flash-чипов, используемых для хранение данных.

По оценкам специалистов, операционная прибыль подразделения Samsung по выпуску чипов будет на уровне 4,6 трлн вон, а мобильного бизнеса — на уровне около 2,2 трлн вон.

Напомним

«Минфин» писал, что операционная прибыль Samsung за первый квартал 2024 года выросла на 932,8% благодаря восстановлению цен на чипы памяти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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