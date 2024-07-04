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4 июля 2024, 14:56 Читати українською

Укрзалізниця вместе с испанцами будет производить вагоны, которые адаптируются под ширину колеи

Укрзализныця совместно с испанскими компаниями разрабатывает пилотный проект по изготовлению вагонов, оборудованных раздвижными колесными парами. Они смогут курсировать как по украинским, так и европейским колеям. Об этом сообщил глава правления У З Евгений Лященко в интервью Forbes Ukraine.

Укрзализныця совместно с испанскими компаниями разрабатывает пилотный проект по изготовлению вагонов, оборудованных раздвижными колесными парами.
Фото: pixabay.com

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По его словам, Укрзализныця договорилась создать общий консорциум с испанскими компаниями, у которых есть опыт в технологии автоматического изменения ширины пути.

Благодаря этому шагу компании вместе смогут подаваться на грант испанского правительства для запуска в Украине пилотного проекта.

Пилотный проект

Пилотный проект предусматривает изготовление вагонов, оборудованных раздвижными колесными парами, а также установку автоматизированной системы изменения ширины пути для 1520 мм (украинский стандарт) / 1435 мм (европейский стандарт).

Лященко отметил, что в лучшем случае, проект может стартовать в конце 2025 года, поскольку у этих вагонов сложный процесс сертификации.

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Стоимость

В настоящее время идет работа над разработкой технических деталей этого проекта, чтобы первый этап стартовал до конца 2024 года. Как только эта работа завершится — станет известна финальная стоимость проекта.

По словам главы Укрзализныци, ориентировочная стоимость проекта составляет несколько миллионов евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Sinteo
Sinteo
4 июля 2024, 15:10
#
А шо там з SUW 2000 трапилося? Це ж було вже.
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