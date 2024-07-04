россия вылетела из десятки крупнейших экономик мира

Падение рубля привело к тому, что россия выбыла из десятки крупнейших экономик мира. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка.

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В 2023 году российская экономика выросла на 3,6% — больше, чем мировая, но из-за ослабления рубля в долларах ее размер сократился на 10,8% — с $2,27 до $2,02 трлн.

В результате в рейтинге размера экономик россия опустилась с 8 места на 11, пропустив вперед Италию, Бразилию и Канаду, хотя их экономики в прошлом году росли медленнее: 0,9%, 2,9% и 1,1% соответственно.

Похожая ситуация произошла с Японией: из-за падения курса иены она опустилась на 4-е место, пропустив на 3-ю Германию.

В пересчете ВВП на душу населения россия выглядит еще бледнее. ВВП в 2023 году рф составил $13 817 по сравнению с $15 445 годом ранее. По этому показателю россия опустилась на 86-е место (между Мексикой и Аргентиной).

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Крупнейшие экономики мира

США и Китай лидируют в рейтинге крупнейших экономик мира, причем с большим отрывом:

Экономика Соединенных Штатов в 2023 году оценивается в $27,4 трлн.

На втором месте Китай — $17,8 трлн.

Замыкает тройку лидеров Германия — $4,5 трлн.

Следует отметить, что Украина находится на 57 месте по величине валового внутреннего продукта (ВВП) среди стран мира. Экономику нашей страны оценили в $178,8 млрд.

На последнем месте рейтинга Тувалу — Тихоокеанское государство в Полинезии. Ее экономика в 2023 году составила $62,3 млн.