Биткоин опустился ниже $59 тысяч, Bitwise обновила заявку на спотовый Ethereum-ETF: что нового на рынке

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 июля 2024, 12:05 Читати українською

Биткоин опустился ниже $59 тысяч, Bitwise обновила заявку на спотовый Ethereum-ETF: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Биткоин опустился ниже $59 000

Сегодня утром курс биткоина в моменте обрушился до $58 348. Позже цена первой криптовалюты восстановила свои позиции. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

На момент написания новости курс BTC составляет $58 745. В сутки актив снизился на 3,58%, за неделю — на 3,21%.

Большинство криптовалют с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение. Больше всего за сутки упали Solana (-9%) и Dogecoine (-7%).

Пользователь потерял NFT на около $230 тысяч из-за мошенничества на платформе Blur

Пользователь потерял 49 невзаимозаменяемых токенов (NFT) из-за фишинговой атаки. Об этом сообщил разработчик и аудитор Solidity в X (ранее Twitter).

По его данным, жертва потеряла шесть NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club (BAYC), 40 токенов из Beanz и три NFT из коллекции Elementals.

Эксперт объяснил, что пользователь лишился своих NFT из-за подписи на фишинговом сайте. Он добавил, что это позволило злоумышленнику создать так называемые «частные продажи» на маркетплейсе Blur. Благодаря этому токены удалось выставить на продажу за 1 WEI (наименьшая единица в Ethereum).

Однако мошенник установил в контракте функцию, отменяющую любую транзакцию, если токен пытается купить не он, делая продажу фактически конфиденциальной, а роялти покупателя составляет 100%.

По его словам, данная тактика гарантирует, что транзакцию сможет выполнить только мошенник, не давая другим перехватить дешевые предложения.

Учитывая цену всех украденных NFT, ущерб жертвы составляет около $230 000.

Bitwise обновила заявку по форме S-1 на спотовый Ethereum-ETF

Компания Bitwise Asset Management внесла необходимые правки в заявку по форме S-1 на регистрацию спотового Ethereum-ETF в США. Фирма сделала это за несколько дней до крайнего срока, назначенного на 8 июля 2024 года. Об этом сообщает аналитик Bloomberg Джеймс Сэйффарт.

По его словам, большинство эмитентов последуют примеру Bitwise и пришлют документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) до конца недели.

В этом случае регулятор может разрешить торговлю спотовыми Ethereum-ETF в США уже на следующей неделе или 15 июля, считает эксперт.

Напомним, 23 мая SEC одобрила формы 19b-4, необходимые для запуска этого класса продуктов. Среди компаний, получивших утвердительный ответ от регулятора, была и Bitwise.

Теперь эмитентам необходимо, чтобы SEC утвердила формы S-1. Это необходимая процедура перед началом торгов в рамках двухэтапного процесса.

Потенциальный запуск спотовых Ethereum-ETF в США прокомментировал аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Балчунас.

«На самом деле никто не знает, почему SEC не спешит с ответом. Возможно один проблемный эмитент замедляет процесс или сотрудники в отпуске. Однако все признаки указывают на то, что Ethereum-ETF будет запущен в этом месяце», — написал Эрик Балчунас.

Согласно документу, Bitwise временно откажется от сбора комиссий, пока активы фонда не достигнут $500 млн. Ранее еще одна фирма VanEck убрала комиссионный сбор до 2025 года.

52% крупнейших хедж-фондов США инвестировали в спотовые биткоин-ETF

Аналитики компании River опубликовали отчет об инвестициях в спотовые биткоины-ETF. По их данным, 52% ведущих хедж-фондов Соединенных Штатов вложили средства в новый класс активов.

Из 25 упомянутых инвестиционных организаций 13 раскрыли информацию о том, что их портфели содержат позиции из спотовых биткоин-ETF. Крупнейшим владельцем выступает хедж-фонд Millennium Management, владеющий 27 263 BTC на сумму $1,65 млрд.

Эти активы составляют 2,5% от общего объема средств в управлении компании в размере $67,7 млрд.

Кроме этого, значительные инвестиции сделали такие игроки финансового рынка, как Schonfeld Strategic Advisors — 6734 BTC, Point72 Asset Managment — 1089 BTC, а также Sculptor Capital Managment — 833 BTC.

«В River мы верим, что каждый человек будет иметь сбережения в первой криптовалюте, и каждый бизнес будет иметь биткоины на балансе. Мы наблюдаем это в режиме реального времени», — отметили в компании.

Эксперты заявили, что в 2023 году среднестатистический бизнес в США держал на своем балансе 2,5 BTC на сумму около $70 000. С этого момента этот показатель вырос до 4 BTC, стоимость которых подскочила до $280 000.

В компании уверены, что такая тенденция свидетельствует о накоплении первой криптовалюты предприятиями и организациями разной направленности.

Аналитики указывают на желание большинства инвесторов удерживать биткоин на балансе в течение длительного срока. По их мнению, институциональные игроки производят значительные запасы актива и вряд ли планируют продавать их в ближайшем будущем.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
4 июля 2024, 12:32
#
Тепер можна відкуплятись потрохи:))
+
0
sacha2222
sacha2222
4 июля 2024, 14:19
#
А якже псевдоексперти які заявляли що біткоін в найближчий час буде коштувати 1 млн.$?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами