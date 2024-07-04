Биткоин опустился ниже $59 тысяч, Bitwise обновила заявку на спотовый Ethereum-ETF: что нового на рынке

Биткоин опустился ниже $59 000

Сегодня утром курс биткоина в моменте обрушился до $58 348. Позже цена первой криптовалюты восстановила свои позиции. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

На момент написания новости курс BTC составляет $58 745. В сутки актив снизился на 3,58%, за неделю — на 3,21%.

Большинство криптовалют с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение. Больше всего за сутки упали Solana (-9%) и Dogecoine (-7%).

Пользователь потерял NFT на около $230 тысяч из-за мошенничества на платформе Blur

Пользователь потерял 49 невзаимозаменяемых токенов (NFT) из-за фишинговой атаки. Об этом сообщил разработчик и аудитор Solidity в X (ранее Twitter).

По его данным, жертва потеряла шесть NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club (BAYC), 40 токенов из Beanz и три NFT из коллекции Elementals.

Эксперт объяснил, что пользователь лишился своих NFT из-за подписи на фишинговом сайте. Он добавил, что это позволило злоумышленнику создать так называемые «частные продажи» на маркетплейсе Blur. Благодаря этому токены удалось выставить на продажу за 1 WEI (наименьшая единица в Ethereum).

Однако мошенник установил в контракте функцию, отменяющую любую транзакцию, если токен пытается купить не он, делая продажу фактически конфиденциальной, а роялти покупателя составляет 100%.

По его словам, данная тактика гарантирует, что транзакцию сможет выполнить только мошенник, не давая другим перехватить дешевые предложения.

Учитывая цену всех украденных NFT, ущерб жертвы составляет около $230 000.

Bitwise обновила заявку по форме S-1 на спотовый Ethereum-ETF

Компания Bitwise Asset Management внесла необходимые правки в заявку по форме S-1 на регистрацию спотового Ethereum-ETF в США. Фирма сделала это за несколько дней до крайнего срока, назначенного на 8 июля 2024 года. Об этом сообщает аналитик Bloomberg Джеймс Сэйффарт.

По его словам, большинство эмитентов последуют примеру Bitwise и пришлют документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) до конца недели.

В этом случае регулятор может разрешить торговлю спотовыми Ethereum-ETF в США уже на следующей неделе или 15 июля, считает эксперт.

Напомним, 23 мая SEC одобрила формы 19b-4, необходимые для запуска этого класса продуктов. Среди компаний, получивших утвердительный ответ от регулятора, была и Bitwise.

Теперь эмитентам необходимо, чтобы SEC утвердила формы S-1. Это необходимая процедура перед началом торгов в рамках двухэтапного процесса.

Потенциальный запуск спотовых Ethereum-ETF в США прокомментировал аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Балчунас.

«На самом деле никто не знает, почему SEC не спешит с ответом. Возможно один проблемный эмитент замедляет процесс или сотрудники в отпуске. Однако все признаки указывают на то, что Ethereum-ETF будет запущен в этом месяце», — написал Эрик Балчунас.

Согласно документу, Bitwise временно откажется от сбора комиссий, пока активы фонда не достигнут $500 млн. Ранее еще одна фирма VanEck убрала комиссионный сбор до 2025 года.

52% крупнейших хедж-фондов США инвестировали в спотовые биткоин-ETF

Аналитики компании River опубликовали отчет об инвестициях в спотовые биткоины-ETF. По их данным, 52% ведущих хедж-фондов Соединенных Штатов вложили средства в новый класс активов.

Из 25 упомянутых инвестиционных организаций 13 раскрыли информацию о том, что их портфели содержат позиции из спотовых биткоин-ETF. Крупнейшим владельцем выступает хедж-фонд Millennium Management, владеющий 27 263 BTC на сумму $1,65 млрд.

Эти активы составляют 2,5% от общего объема средств в управлении компании в размере $67,7 млрд.

Кроме этого, значительные инвестиции сделали такие игроки финансового рынка, как Schonfeld Strategic Advisors — 6734 BTC, Point72 Asset Managment — 1089 BTC, а также Sculptor Capital Managment — 833 BTC.

«В River мы верим, что каждый человек будет иметь сбережения в первой криптовалюте, и каждый бизнес будет иметь биткоины на балансе. Мы наблюдаем это в режиме реального времени», — отметили в компании.

Эксперты заявили, что в 2023 году среднестатистический бизнес в США держал на своем балансе 2,5 BTC на сумму около $70 000. С этого момента этот показатель вырос до 4 BTC, стоимость которых подскочила до $280 000.

В компании уверены, что такая тенденция свидетельствует о накоплении первой криптовалюты предприятиями и организациями разной направленности.

Аналитики указывают на желание большинства инвесторов удерживать биткоин на балансе в течение длительного срока. По их мнению, институциональные игроки производят значительные запасы актива и вряд ли планируют продавать их в ближайшем будущем.