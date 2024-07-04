Экспорт украинских товаров растет — Минэкономики

Украинские экспортеры увеличили физические объемы продаж своих товаров на 35% в первом полугодии 2024 года, если сравнить с тем же периодом в прошлом году, и в целом экспортировали 71 млн тонн. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает пресс-служба министерства.
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Рост экспорта
Отмечается, что экспортные соглашения за 6 месяцев принесли $19,5 млрд, равно как и в первом полугодии 2023 года.
«Наращивание физических объемов экспорта украинских товаров, в первую очередь, произошло благодаря стабильной работе украинского морского коридора. Кроме того, бизнес с поддержкой правительства смог расширить и другие логистические маршруты. Все это привело к приросту физических объемов экспорта на 35%. Однако выручка экспортеров на фоне роста веса проданных товаров осталась на уровне прошлого года. Это объясняется тем, что через год существенно снизились мировые цены на основные экспортные товары, которые продают за границу украинские производители», — отметила Свириденко.
Читайте: Экспорт товаров из Украины в мае сократился всего на 0,5%
По ее словам, положительной тенденцией явилось уменьшение экспорта сырья и постепенное увеличение объемов экспорта переработки.
«В прошлом маркетинговом году мы экспортировали семена подсолнечника на 86,3% меньше, чем год назад, в то время как существенно выросли объемы экспорта подсолнечного масла», — сказала Свириденко.
В то же время, заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал, что наибольшие объемы экспорта были в апреле и мае. Именно в это время аграрии активно экспортировали продукцию урожая в прошлом году.
Экспорт украинской продукции в июне составил 9,7 млн тонн на сумму $2,7 млрд. По сравнению с маем сокращение составляет -18,4% в деньгах и -20,2% в объемах.
Качка пояснил, что экспорт в июне сократился из-за уменьшения вывоза агропродукции. Кукурузы экспортировали на 23,7% меньше, чем в мае, пшеницы — на 40,8%, растительного масла — на 37,8%. Это говорит о том, что у экспортеров заканчиваются запасы урожая в прошлом году.
В первой десятке наиболее популярных товаров украинского экспорта в июне сохранялась стабильная ситуация. Объемы продаж руды по сравнению с маем сократились на 1,5%, до $239 млн, на 7%, до $79 млн, увеличился экспорт плоского проката. На 3,5% уменьшились объемы продаж мяса птицы — до $79 млн, однако экспорт сои вырос на 45% — до $66 млн", — пояснил Качка.
По его словам, импорт товаров в Украину в июне снизился на 5,6% и составил $4,8 млрд.
В целом, за первое полугодие Украина импортировала товаров на $31,9 млрд, что на 4,9% больше, чем за первое полугодие прошлого года.
Комментарии