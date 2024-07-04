Экспорт украинских товаров растет — Минэкономики

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По ее словам, положительной тенденцией явилось уменьшение экспорта сырья и постепенное увеличение объемов экспорта переработки.

«В прошлом маркетинговом году мы экспортировали семена подсолнечника на 86,3% меньше, чем год назад, в то время как существенно выросли объемы экспорта подсолнечного масла», — сказала Свириденко.

В то же время, заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал, что наибольшие объемы экспорта были в апреле и мае. Именно в это время аграрии активно экспортировали продукцию урожая в прошлом году.

Экспорт украинской продукции в июне составил 9,7 млн тонн на сумму $2,7 млрд. По сравнению с маем сокращение составляет -18,4% в деньгах и -20,2% в объемах.

Качка пояснил, что экспорт в июне сократился из-за уменьшения вывоза агропродукции. Кукурузы экспортировали на 23,7% меньше, чем в мае, пшеницы — на 40,8%, растительного масла — на 37,8%. Это говорит о том, что у экспортеров заканчиваются запасы урожая в прошлом году.