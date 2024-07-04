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4 июля 2024, 10:01 Читати українською

В июне Украина импортировала больше электроэнергии, чем за весь 2023 год

В июне по сравнению с маем Украина увеличила импорт электроэнергии почти вдвое — до 858,4 тыс. МВт-ч. Это на 6% больше по сравнению с импортом за весь 2023 год. Об этом сообщает аналитический центр DiXi Group.

В июне по сравнению с маем Украина увеличила импорт электроэнергии почти вдвое — до 858,4 тыс.
Фото:depositphotos

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Импорт электроэнергии

«В июне 2024 года Украина импортировала 858,4 тыс. МВт-ч электроэнергии. Это на 6% больше, чем было закуплено за весь 2023 год (806,4 тыс. МВт-ч). Кроме того, это самый месячный объем импорта за последние 10 лет», — говорится в сообщении.

По сравнению с предыдущим месяцем импорт вырос почти вдвое по сравнению с июнем 2023 года (43,7 тыс. МВт-ч) — вырос почти в 20 раз.

Откуда импортировали

При этом 42% импорта (357,1 тыс. МВт-ч) в июне 2024 г. поступило из Венгрии; по 17% (или по 297 тыс. МВт-ч) — из Словакии и Румынии; 16% (138,1 тыс. МВт-ч) — из Польши; 8% (66,2 тыс. МВт-ч) — из Молдовы.

Экспорта электроэнергии в июне 2024 года не было совсем.

Аварийная помощь

Украинская энергосистема в течение месяца также привлекала аварийную помощь из Румынии, Словакии и Польши в течение пяти дней (4, 9, 10, 27 и 28 июня), а 2 и 22 июня отдавала излишки электроэнергии из-за невозможности снабжения внутренних потребителей.

Восемь дней июня Украина оказывала помощь Польше в виде срочного приема излишков электроэнергии, получив в общей сложности более 8 тыс. МВт-ч электроэнергии.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
tckgoblinu
tckgoblinu
4 июля 2024, 10:21
#
Ну, дивлячись на кількість і тривалість відключень — це не відчувається, але сподіваюся це дасть якийсь позитивний ефект в найближчому майбутньому.
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
4 июля 2024, 10:40
#
Який такий позитивний ефект ? Чи може Дніпрогес повстане з руїн ?
+
+15
nitrolog
nitrolog
4 июля 2024, 10:44
#
Якби не імпорт ви би сиділи без світла в 2 рази довше, що значить не відчувається?
+
0
preyvanamor
preyvanamor
4 июля 2024, 10:47
#
Третина ГВт з угорщини.
звідки в них стільки електрики на продаж?
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