Крупнейшая авиакомпания Германии — компания Lufthansa покупает итальянскую ITA Airways

Европейская комиссия 3 июля одобрила соглашение по приобретению немецкой Deutsche Lufthansa AG акций итальянской авиакомпании ITA Airways. Об этом сообщается на сайте ЕК, пишет Лига.

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Комиссия решила, что без объединения с Lufthansa перспектива дальнейшего существования ITA Airways как независимой авиакомпании была бы очень неопределенной.

Lufthansa получила разрешение на приобретение 41% акций ITA (остальные — у Министерства экономики и финансов Италии) за 325 млн евро.

В зависимости от того, как ITA будет развиваться в сети Lufthansa, к 2033 году немцы смогут выкупить остальные акции двумя траншами по 49% и 10%. В таком случае сделка обойдется Lufthansa в 825 млн евро.

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Чтобы не допустить чрезмерной концентрации из-за роста позиций Lufthansa Group, Еврокомиссия обязала компании уволить для конкурентов 17 слотов в аэропорту Милан-Линате (хаб ITA Airways).

Кроме того, Lufthansa и ITA должны помочь конкурентам создать собственные рейсы на четырех трансатлантических маршрутах: из Рима в Вашингтон, Чикаго, Сан-Франциско и Торонто.

Напомним

Как писал «Минфин», в сентябре 2022 года немецкое правительство завершило кампанию по спасению национального авиаперевозчика, Lufthansa, продав все акции, которые ему принадлежали в течение двух лет.