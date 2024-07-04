Джефф Безос заявил о продаже 25 млн акций Amazon на $5 млрд в день, когда их стоимость достигла исторического максимума в $200. Об этом сообщает Bloomberg.
Джефф Безос продает акции Amazon на $5 млрд
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Рост акций
Цена акций Amazon выросла на 32% в текущем году благодаря разработкам компании в области облачных технологий и генеративного искусственного интеллекта.
После продажи Безос все еще будет владеть почти 912 млн акций, или около 8,8% Amazon.
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Напомним
В феврале Безос уже продавал акции Amazon на $8,5 млрд, и это был первый раз с 2021 года, когда он решил избавиться от части акций компании.
В 1994 году Безос основал компанию Amazon как продавца книг. В 2021 году он ушел с поста исполнительного директора и занял должность исполнительного председателя.
Источник: Минфин
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