Джефф Безос продает акции Amazon на $5 млрд

Джефф Безос заявил о продаже 25 млн акций Amazon на $5 млрд в день, когда их стоимость достигла исторического максимума в $200. Об этом сообщает Bloomberg.

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Рост акций

Цена акций Amazon выросла на 32% в текущем году благодаря разработкам компании в области облачных технологий и генеративного искусственного интеллекта.

После продажи Безос все еще будет владеть почти 912 млн акций, или около 8,8% Amazon.

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Напомним

В феврале Безос уже продавал акции Amazon на $8,5 млрд, и это был первый раз с 2021 года, когда он решил избавиться от части акций компании.