США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Что входит в новый пакет

ракеты для украинских систем противовоздушной обороны;

боеприпасы для высокомобильной артиллерии;

ракетные системы;

артиллерийские снаряды и прочие критические средства.

Все вооружение взято из американских запасов по президентским полномочиям на сокращение.

Новый пакет также включает в себя новое финансирование, которое Министерство обороны США использует для закупки перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAM, чтобы помочь Украине защитить свои войска и города от воздушных атак со стороны россии.

Как уточнили в Пентагоне, первая часть пакета включает в себя дополнительные перехватчики противовоздушной обороны, артиллерийские и другие огневые средства, а также противотанковое вооружение на сумму $150 миллионов.

Также выделено $2,2 миллиарда, которые будут использованы для закупки перехватчиков для систем противовоздушной обороны PATRIOT и NASAMS для Украины.