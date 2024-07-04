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4 июля 2024, 8:12 Читати українською

США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине. В этот раз пакет помощи содержит две суммы — $150 миллионов и $2,2 миллиарда. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине.
Фото:depositphotos

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Что входит в новый пакет

  • ракеты для украинских систем противовоздушной обороны;

  • боеприпасы для высокомобильной артиллерии;

  • ракетные системы;

  • артиллерийские снаряды и прочие критические средства.

Все вооружение взято из американских запасов по президентским полномочиям на сокращение.

Новый пакет также включает в себя новое финансирование, которое Министерство обороны США использует для закупки перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAM, чтобы помочь Украине защитить свои войска и города от воздушных атак со стороны россии.

Как уточнили в Пентагоне, первая часть пакета включает в себя дополнительные перехватчики противовоздушной обороны, артиллерийские и другие огневые средства, а также противотанковое вооружение на сумму $150 миллионов.

Также выделено $2,2 миллиарда, которые будут использованы для закупки перехватчиков для систем противовоздушной обороны PATRIOT и NASAMS для Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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