Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине. В этот раз пакет помощи содержит две суммы — $150 миллионов и $2,2 миллиарда. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
Что входит в новый пакет
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ракеты для украинских систем противовоздушной обороны;
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боеприпасы для высокомобильной артиллерии;
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ракетные системы;
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артиллерийские снаряды и прочие критические средства.
Все вооружение взято из американских запасов по президентским полномочиям на сокращение.
Новый пакет также включает в себя новое финансирование, которое Министерство обороны США использует для закупки перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAM, чтобы помочь Украине защитить свои войска и города от воздушных атак со стороны россии.
Как уточнили в Пентагоне, первая часть пакета включает в себя дополнительные перехватчики противовоздушной обороны, артиллерийские и другие огневые средства, а также противотанковое вооружение на сумму $150 миллионов.
Также выделено $2,2 миллиарда, которые будут использованы для закупки перехватчиков для систем противовоздушной обороны PATRIOT и NASAMS для Украины.
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