В Офисе президента готовят полную перезагрузку правительства, включая отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Офис президента готовит отставку Шмыгаля — нардеп
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«Планируют полную перезагрузку правительства. Со сменой премьера и еще ряда министров… Не очень хочу отвлекать вас фамилиями (за две недели еще все может измениться много раз), но здесь важно понять тренд. Он достаточно прост — хотят еще более зависимый Кабмин», — написал депутат.
В свою очередь собеседники издания УП в окружении президента Владимира Зеленского подтвердили, что он «устал» от премьер-министра Дениса Шмыгаля и предположительно планирует уволить его.
Другой собеседник добавил, что это уже «вторая попытка уволить Шмыгаля за последние два месяца».
По словам источников, заменить Шмыгаля могут министром экономики Юлией Свириденко.
Комментарии - 9
вони зараз ліжка переставляють, замилюють очі, роблять вигляд що їм не байдуже на долю країни
Кандидатура премьєра вноситься президентом за поданням депутатьських фракцiй…
Якщо вже на то пiшло, шо можна мiняти головкома та кабмiн з премьєром пiд час вiйни, то оголошуйте вибори у Раду, а там i новий премьєр буде.
на фронт його хотять, по віку попадає, і він не клоун, скучно з ним.