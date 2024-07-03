Офис президента готовит отставку Шмыгаля — нардеп

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«Планируют полную перезагрузку правительства. Со сменой премьера и еще ряда министров… Не очень хочу отвлекать вас фамилиями (за две недели еще все может измениться много раз), но здесь важно понять тренд. Он достаточно прост — хотят еще более зависимый Кабмин», — написал депутат.

В свою очередь собеседники издания УП в окружении президента Владимира Зеленского подтвердили, что он «устал» от премьер-министра Дениса Шмыгаля и предположительно планирует уволить его.

Другой собеседник добавил, что это уже «вторая попытка уволить Шмыгаля за последние два месяца».

По словам источников, заменить Шмыгаля могут министром экономики Юлией Свириденко.