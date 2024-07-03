Офис президента готовит отставку Шмыгаля — нардеп

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 июля 2024, 15:12 Читати українською

Офис президента готовит отставку Шмыгаля — нардеп

В Офисе президента готовят полную перезагрузку правительства, включая отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

В Офисе президента готовят полную перезагрузку правительства, включая отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Планируют полную перезагрузку правительства. Со сменой премьера и еще ряда министров… Не очень хочу отвлекать вас фамилиями (за две недели еще все может измениться много раз), но здесь важно понять тренд. Он достаточно прост — хотят еще более зависимый Кабмин», — написал депутат.

В свою очередь собеседники издания УП в окружении президента Владимира Зеленского подтвердили, что он «устал» от премьер-министра Дениса Шмыгаля и предположительно планирует уволить его.

Другой собеседник добавил, что это уже «вторая попытка уволить Шмыгаля за последние два месяца».

По словам источников, заменить Шмыгаля могут министром экономики Юлией Свириденко.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+109
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
3 июля 2024, 15:29
#
Він «втомився» да ви шо, а населення не втомилось від нього і його 4−5 менеджерів
+
+68
nitrolog
nitrolog
3 июля 2024, 15:34
#
Ви ж розумієте що краще все одно не стане?
вони зараз ліжка переставляють, замилюють очі, роблять вигляд що їм не байдуже на долю країни
+
+15
Prya
Prya
3 июля 2024, 15:39
#
Гетьманцева в премьеры — и станет краще
+
0
artarlit
artarlit
3 июля 2024, 15:51
#
Ну так эт, мож *Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите чай, кофе, хорошее настроение*. Теми более одним из лозунгов было, что если не понравится кандидат, снесем и выберем нового.
+
+67
kadaad1988
kadaad1988
3 июля 2024, 15:46
#
Видать шмыгаль уже напоковался по завязку и хочет в Лондон, как вся воровская *** .
+
+15
Barrs
Barrs
3 июля 2024, 16:02
#
А до чого тут взагалi ОП?
Кандидатура премьєра вноситься президентом за поданням депутатьських фракцiй…

Якщо вже на то пiшло, шо можна мiняти головкома та кабмiн з премьєром пiд час вiйни, то оголошуйте вибори у Раду, а там i новий премьєр буде.
+
0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
3 июля 2024, 16:04
#
Я чето ачкую граждане
+
+15
Mr Bungle
Mr Bungle
3 июля 2024, 16:40
#




на фронт його хотять, по віку попадає, і він не клоун, скучно з ним.
+
0
Riojas
Riojas
3 июля 2024, 16:54
#
А как мы от тебя устали…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Riojas, torn и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами