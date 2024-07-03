рф два года подряд сокращает экспорт необработанных алмазов, объем экспорта за это время упал более чем на треть. Об этом сообщает российский «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Кимберлийского процесса.
россия потеряла более трети экспорта алмазов с начала полномасштабного вторжения
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За два года экспорт необработанных алмаев из россии снизился на 36% по сравнению с довоенным 2021 годом. В 2023 году общая стоимость экспорта алмазов упала на 7,7% по сравнению с 2022 до $3,7 млрд.
В первый год великой войны в Украине показатель упал на 24% к 2021 году, до 36,7 млн карат, тогда как добыча выросла на 7%, до 41,9 млн карат.
В 2023 году экспорт продолжил падать, сократившись еще на 12%, до 32,4 млн карат. Также упала и добыча — на 11%, до 37,3 млн карат.
Главный покупатель российских алмазов
Сообщается, что ключевой покупатель российских алмазов Индия в 2023 году сократила импорт на 11% до 128 млн карат.
Это произошло после того, как в предыдущие два года на фоне высокого спроса и растущих цен огранщики из Индии импортировали в 2,5 раза больше алмазов, чем было добыто в мире.
В сообщении говорится, что это привело к росту запасов. А подорожание кредитов, за счет которых финансируется половина всех закупок в гранирующем сегменте, полностью съело заработок ограничителей, что и привело к снижению спроса.
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